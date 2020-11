Souboj druhého se čtvrtým týmem extraligové tabulky bude šlágrem 11. kola.

„Jičín bude mnohem těžším soupeřem a je vyspělejším mužstvem než Maloměřice, čemuž odpovídají i jeho výsledky,“ ví trenér Talentu Petr Štochl.

Dnešní soupeři se střetli v srpnu na tradičním mezinárodním turnaji v Jičíně. Utkání skončilo remízou 31:31. „Z tohoto zápasu budeme vycházet pro nynější extraligový zápas,“ řekl kouč.

Jičín v minulém kole zvítězil na palubovce Brna 28:27.

„Informace máme i z tohoto utkání, protože Jirka Hynek (asistent trenéra, pozn. aut.) ho viděl a podle jeho slov Jičín hrál velmi dobře,“ uvedl Petr Štochl.

„Jičín hraje delší dobu pospolu, mančaft má danou kostru, hraje disciplinovaně, systémově a je hráčsky kvalitní,“ tvrdil Petr Štochl.

Jičínské prostředí Talentu dlouhodobě výsledkově příliš nesvědčí. „Vždy je to tam zvláštní, což je dané i tím, že na domácí chodí dost lidí. Ale teď diváci nepřijdou. Určitě to nebude tak jednoznačné jako s Maloměřicemi a takový výkon by v Jičíně asi nestačil,“ myslí si spojka Plzně Jakub Douda.

Brankář Jičína David Machalický věří, že si mužstvo výhrou v Brně vytvořilo sebevědomí.