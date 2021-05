„Věřím, že se bude opakovat scénář z prvního domácího zápasu i z toho ze základní části, v nichž jsme zápas zvládli od začátku do konce. Výkyvy v základní části na Dukle a v třetím utkání v semifinále by se nám mohly vymstít,“ řekl trenér Plzně Petr Štochl.

Boje o mistrovský titul pokračují po desetidenní reprezentační přestávce. „Věnovali jsme se věcem, které nám příliš nefungovaly. Jde, v uvozovkách, o drobnosti, na které je potřeba dávat si pozor. Měli jsme problémy s přechodem do útoku, v kvalitě některých kombinací, při nichž nám soupeř vypíchl míč,“ prozradil kouč.

Štochl přivítal pauzu jako možnost k doléčení některých zraněných hráčů. „Ale až po úterním tréninku uvidíme, kteří hráči budou k dispozici,“ dodal.

Házenkáři Dukly podle Petra Štochla plzeňské mužstvo nepřekvapili během dosavadních tří zápasů. Nečeká proto, že se na tom něco změní. „Nevěřím, že se mužstvo dokáže během necelých dvou týdnů připravit na úplně nové kombinace nebo systémy,“ vysvětlil Štochl.

„Víme, jak Dukla hraje, že jí to vychází. Může se stát, že se soupeři do sestavy vrátí Patzel, ale o to dostane menší prostor Březina, který svoji šanci využil,“ doplnil trenér.

Klíčovým házenkářem Dukly je Matěj Klíma, který byl oporou české reprezentace v zápasech o Euro. „Je to skvělý hráč do útoku i do obrany. Může být ale trošku utahaný, protože minulý týden odehrál v podstatě šedesát minut tři těžké zápasy,“ uvedl Petr Štochl.