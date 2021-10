Podle křídelníka Talentu Ondřeje Šafránky by ideální scénář zápasu byl podobný tomu jako s Maloměřicemi (48:18). "Dominovat v utkání, podat kvalitní výkon. Koukal jsem, že Hranice hodně obměnily kádr, proto asi ten propad výkonnosti. Ale jejich vysoká porážka v úvodním kole s Maloměřicemi mě hodně překvapila. O důvod víc, abychom je doma porazili. Nesmíme moc koukat na soupeře, nechceme fanouška zklamat, doma bychom prohrávat neměli ani s týmy z elitní čtyřky,“ tvrdil webu svazu házené Šafránek.

Chybět bude Jan Chmelík. „Nechceme nic uspěchat, v řádu týdnů by se mohl zapojit do házenkářských tréninků,“ dodal Štochl.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.