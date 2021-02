„Pokud bude play-off, tak je to dobrá příprava na něj. Dva zápasy za sebou se stejným soupeřem mi nevadí, protože je to docela dobré v tom, že se připravujeme na jednoho soupeře a potřebujeme jen data ze zápasu, abychom vylepšili naši hru v tom druhém vzájemném utkání,“ řekl trenér Talentu Plzeň Petr Štochl.

Plzeň už si něco podobného vyzkoušela minulý a předminulý týden s Brnem. Do třetice ji dvojzápas se stejným soupeřem v rychlém sledu čeká ještě s Karvinou, a to 17. a 23. února.

Po zimní přestávce plzeňské házenkáře trápí produktivita. Tři ze čtyř zápasů sice vyhráli, ale ani jednou nenastříleli více než 25 branek. „Nějakým způsobem na to zareagujeme. Nemyslím si, že by kluci zapomněli střílet góly, ale jde spíš o to, aby se dostali do pohody a z křeče. To se nám povede, když v zápase budeme dominovat po celou dobu,“ tvrdil Štochl.

Nové Veselí zatím zůstává za očekáváním a na Vysočině měli určitě jiné ambice než předposlední místo s jednobodovým náskokem na poslední Maloměřice a se ztrátou devíti bodů na osmou příčku zaručující play-off. „Tato sezona Novému Veselí nevychází, ale podle mě hraje poměrně pohlednou a kvalitní házenou. Snaží se hrát systémově a jejich házená má hlavu a patu,“ vypozoroval trenér Plzně.

Štochl připomněl, že Veselí má nového trenéra i nové a mladé hráče. „Dobře víme, že nějaký čas trvá, než si mančaft herně sedne. Soupeře bych v žádném případě nepodceňoval a na zápas proti Veselí se zodpovědně připravíme,“ uvedl Petr Štochl.

Plzeň svůj poslední extraligový zápas vyhrála 23:19 nad Brnem. Nové Veselí prohrálo 24:28 v Hranicích. „Nebylo to vůbec ono v obraně, prohrávali jsme souboje. Měli jsme strach něco udělat v útoku, prostě vzít na sebe tu zodpovědnost,“ zlobil se po utkání trenér Nového Veselí Peter Kostka.