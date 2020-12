Kopřivnici vrátili minulý týden na Moravě zářijovou prohru z Plzně a o odplatu budou usilovat v neděli doma proti Lovosicím. Na severu Čech padli 32:33. Zápas 15. kola extraligy začíná v 10.30 hodin v hale na Slovanech bez přítomnosti diváků.

V Lovosicích Talent vedl až o šest gólů, ale nakonec vyšel bodově naprázdno. „Měli jsme spoustu zbytečných ztrát míčů a chyb. Takže bude třeba vyvarovat se výkonnostních výkyvů, abychom neztratili slibný náskok,“ řekl trenér Plzně Petr Štochl.

Talent půjde do zápasu s cílem vrátit Lovosicím porážku. „Lovosice jsou kvalitní soupeř. Musíme se připravit na individuální dovednosti a schopnosti jejich hráčů. Svůj první zápas proti nám hrál levák Jonsson, který Lovosicím pomáhá v útoku i v obraně. Tehdy byl pro nás takovou neznámou, ale teď už se dokážeme připravit lépe,“ věří Štochl.

Jonsson nastřílel šest gólů, ještě lepší byl křídelník Motl, který se trefil devětkrát.

Motl patří dlouhá léta k nejlepším střelcům extraligy. Momentálně je třetí. Jonsson je sedmý nejlepší střelec. „Neprozradím, co chystáme na Jirku Motla. Známe jeho kvality, ve spolupráci třeba s Boučkem dokáže vymyslet a sehrát spoustu atypických řešení, kterými soupeře překvapí. Předpokládám, že se nám nepovede, aby se Jirka neprosadil vůbec, ale jde o to, eliminovat jeho sílu a kvalitu,“ uvedl kouč Plzně.

Síla Lovosic podle Štochla tkví právě i ve spolupráci dvojic či trojic. „Drtivá většina házenkářů Lovosic spolu vyrůstala, takže dokážou velmi dobře spolupracovat, a z toho pramení spousta gólů. Pokud předvedeme kvalitní výkon a navážeme na zlepšené výkony, můžeme být úspěšní i proti Lovosicím,“ ví Petr Štochl.

V tabulce druhá Plzeň by se v případě výhry odpoutala už na šest bodů od středu tabulky, protože Lovosice jsou šesté a mají o čtyři body méně než Západočeši. „Takhle to ale neberu. Pro nás jde o další z řady zápasů, který chceme zvládnout. Náš prvotní cíl je porazit Lovosice, abychom strávili vánoční přestávku s dobrým pocitem a náladou. Pokud se odpoutáme od středu tabulky, bude to příjemný bonus,“ prohlásil trenér Štochl.

Pokud dnes všichni hráči projdou testy na covid-19, bude mít k dispozici kompletní kádr. „V tom případě budeme řešit, koho do sestavy nezařadit, což je vcelku příjemná starost,“ dodal Petr Štochl.