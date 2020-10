„Nejedná se ale o člena A týmu. Tuto situaci momentálně řešíme s hygienickou stanicí. Nicméně rozhodli jsme se upřednostnit bezpečnost všech účastníků nedělního extraligového utkání a odehrát ho bez diváků. Doufáme, že aspoň v takovém rámci budeme moci utkání úspěšně odehrát,“ uvedl sportovní ředitel Talentu Jan Štochl.

Duel se odehraje od 10.30 hodin v Městské hale na Slovanech.

Talent prohrál poslední dva zápasy – s Kopřivnicí (32:34) a v Lovosicích (32:33). „Zápas s Frýdkem proto bude velmi důležitý. Předchozími zápasy jsme se hodně zabývali, hledali jsme příčiny porážek, ačkoliv jsme průběh utkání měli pevně v rukou,“ řekl trenér Plzně Petr Štochl.

Výsledkové propady si vysvětluje mimo jiné změnami v obranném systému. „V obou zápasech jsme praktikovali obranu nula šest, která se v Plzni dlouho nehrála. Takže ty vazby ještě nefungují, proto jsme si to rozebírali do detailu,“ vysvětlil kouč Talentu.

Nedostatky viděl i v útoku. „I když jsme v obou utkáních vstřelili 32 gólů, tak jsme našli věci, na kterých je třeba pracovat. Máme je rozebrané, ale jde o to, jak to dokážeme převést do reality,“ popsal Petr Štochl.

Podle něj kvůli prázdné hale odpadne výhoda domácího prostředí. „Máme skvělé publikum a věrné fanoušky, takže je nám to líto, ale taková je realita a nemá se cenu tím zabývat,“ tvrdil Štochl.

Není jisté, jestli bude mít k dispozici kompletní sestavu. „Máme drobná zranění, a uvidíme, jestli se podaří všechna vyléčit,“ konstatoval Petr Štochl.

Frýdek-Místek zatím odehrál dvě utkání, s Kopřivnicí vyhrál 29:28 a Brno porazil 34:31. Talent má vyrovnanou bilanci dvou výher a stejného počtu porážek.