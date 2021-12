„Jsme ve střehu nejen kvůli tomu, že nás Veselí porazilo, ale i proto, že ten tým patří do špičky extraligy. Veselí je velmi dobře připraveno po taktické stránce,“ řekl trenér Plzně Petr Štochl.

V přípravě na střetnutí v Novém Veselí vycházel Talent i ze vzájemného duelu na západě Čech. „Video jsme ale měli i z jiných extraligových zápasů Veselí, protože soupeř i my se v průběhu sezony nějak vyvíjíme,“ vysvětlil Štochl.

Talent je v neúplné tabulce druhý (20 b.), Nové Veselí je páté (16 b.), ale hrálo o jeden zápas více. Mistři minulé sezony tak mají šanci utéct svým pronásledovatelům. „Já to tak neberu. Vnímám to tak, že jdeme do dalšího zápasu, který chceme vyhrát. Na tabulku se až tolik nekoukám. Mně záleží na tom, jakým způsobem se prezentujeme,“ řekl kouč Plzně.

Štochl věří a doufá, že po delší době bude mít kompletní kádr. Souhlasí ale, že mladíci svoji roli zvládají. „Martin Říha, ale i Leo Kaplan předvedli v Maloměřicích velmi dobré výkony. Prospívá jim, že pravidelně nastupují ve Strakonicích, což je špička druhé nejvyšší soutěže. Je na nich vidět herní posun a sebevědomí a nemusíme mít vůbec obavy vpustit je do jakékoliv fáze zápasu,“ dodal Petr Štochl.

