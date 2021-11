Středeční čtvrtfinále mezi Hranicemi a Plzní mělo jasného favorita. V extralize první Západočeši proti poslednímu týmu nejvyšší domácí soutěže vedli už v polovině 19. minuty o deset gólů – 15:5. V poslední desetiminutovce prvního poločasu nastřílel Talent pět branek za sebou a vedl 20:6.

„V podstatě bylo rozhodnuto po patnácti minutách. Trend a vývoj utkání napovídal tomu, že bychom ho měli zvládnout. Po první půli jsme vedli o čtrnáct gólů, což samo o sobě vypovídalo o tom, že zápas je víceméně rozhodnutý. Ve druhé půli jsme ještě navýšili náskok,“ hodnotil zápas trenér Plzně Petr Štochl.

Za kaňku označil zimu v hranické hale, protože pokud se tělo nezahřeje, může dojít ke zranění hráče. „Významně jsem řešil i tuto situaci. Jsem rád, že jsme některé kluky mohli prostřídat, aby se poté zabalili do dek. Ti, co šli do hry, se mohli s předstihem rozcvičit,“ řekl kouč Talentu.

Mistři minulé sezony se s Hranicemi už střetli v extralize. Bylo to 3. října v 5. kole v Plzni, kde domácí vyhráli 33:18. Ve středu tento výsledek ještě vylepšili (37:15).

„Už při cestě do Hranic jsem si nepřipouštěl, že bychom prohráli. Nicméně potřebovali jsme odehrát dobrý zápas, abychom mohli prostřídat a pošetřit některé hráče. Cílem bylo i to, aby se nikdo nezranil. Jsem rád, že nám toto všechno vyšlo,“ potěšilo Petra Štochla.

Za zmínku stojí to, že 33. a 34. gól Talentu vstřelil brankář Karel Šmíd.

Házenkáře Talentu Plzeň doplní v semifinále domácího poháru Nové Veselí a Lovosice. A Dukla Praha, nebo Karviná.

Západočeši po pohárovém zápase zůstali na Moravě, protože už v pátek od 19.15 hodin je v Karviné čeká repríza extraligového finále play-off. Utkání vysílá ČT Sport.