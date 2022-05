„Bez ohledu na to, kde se hraje, my musíme třikrát vyhrát. Samozřejmě že rádi hrajeme před svými fanoušky, ale víme, že minimálně jednou musíme vyhrát v Karviné. Věřím, že do zápasu vlítneme a podáme nadprůměrný výkon, který nám přinese vítězství,“ řekl gólman Talentu Karel Šmíd, který se v sobotu v Karviné prostřídal v brance s Filipem Herajtem.

Osmadvacetiletý brankář věří, že si fanoušci najdou cestu do haly i uprostřed pracovního týdne. „Na pátý zápas se Zubřím byla skvělá atmosféra a šlo o všechno. Proti Karviné budeme hrát teprve druhý zápas série, ale troufám si říct, že jde také o všechno, protože pokud bychom prohráli, budeme v hodně nepříjemné situaci. Proto je zápas pro nás životně důležitý a doufám, že to tak vnímají i fanoušci a přijdou nás podpořit,“ přeje si.

Karvinský trenér Michal Brůna očekává v Plzni peklo. „Doufám, že to bude peklo (úsměv). Koukal jsem, že fanoušky vyzýváme, aby přišli v oranžových tričkách, aby peklo bylo v klubových barvách. Doufám, že přijde co nejvíce lidí a co největší počet jich bude mít oranžová trička, aby to opravdu na pohled bylo oranžové peklo. Věřím, že atmosféra bude minimálně stejná jako poslední zápas se Zubřím,“ prohlásil Šmíd.

V prvním finálovém zápase (28:33) nastřílel třetinu gólů Karviné Vojtěch Patzel. „Ale polovina byla ze sedmiček. Před sérií jsem se s Vojtou hecoval právě kvůli sedmičkám. V Karviné se dařily jemu, ale snad se to teď otočí,“ doufá Karel Šmíd.

„Určitě těch sedmiček mohlo být méně, ale záleží na obránci, jak vyhodnotí situaci. Teď, mimo hru, se to hodně těžko hodnotí. Finále extraligy má obrovský náboj a nasazení, takže tresty v podobě sedmimetrových hodů k tomu patří. Hráči jdou do toho naplno, a proto těch faulů je více,“ tvrdil Karel Šmíd.

