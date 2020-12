„Pojedeme do Kopřivnices velkým odhodláním odčinit domácí porážku. Věřím, že jsme se od té doby výkonnostně posunuli dopředu a zápas zvládneme lépe. Respektujeme sílu soupeře, čeká nás těžký zápas,“ řekl trenér Plzně Petr Štochl.

Podle něj Kopřivnice hraje disciplinovaně, s velkou chutí a nasazením. „Kopřivnice má v kádru řadu šikovných cizinců a k tomu se přidávají čeští hráči. Máme vytipované stěžejní házenkáře soupeře a na ně se budeme připravovat,“ prozradil Štochl.

Po čtvrtečním testování na covid-19 a vyprázdněné marodce bude mít k dispozici kompletní kádr.

Do šlágru kola mezi čtvrtou Kopřivnicí a druhou Plzní nastoupí domácí po sérii nevydařených zápasů. „Úvod sezony jsme měli skvěle rozjetý, ale zastavil nás covid a po pauze jsme se zatím nedokázali do předchozí formy vrátit. Šance jsou 50 na 50 a bude záležet na detailech. My pro výhru uděláme maximum, to mohu slíbit,“ uvedl na webu házenkářského svazu kopřivnický hráč David Zima.

Trenér Kopřivnice Lubomír Veřmiřovský považuje kádr Talentu za jeden z nejkvalitnějších v extralize. „Ve svém týmu má velmi zkušené borce, kteří jsou ostřílení zahraničím a dokázali získat několik extraligových titulů, takže nás čeká velmi kvalitní soupeř. Nám se sice povedlo na podzim urvat po letech vítězství v Plzni, ale myslím si, že zápas v Kopřivnici bude úplně jiný. Chceme se porvat o druhou příčku v tabulce,“ konstatoval na svazovém webu Veřmiřovský.