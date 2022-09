Talent čeká repríza čtvrtfinále. Teď jsme odpočatí a plní sil, říká Škvařil

Není to tak dávno, co se házenkáři Talent týmu Plzeňského kraje a Brna utkali naposledy. Bylo to v jarním čtvrtfinále play-off 2022 a Plzeň vyhrála sérii 3:2 na zápasy, ale musela odvracet brněnský mečbol.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Milan Škvařil v utkání 1. kola extraligy v Lovosicích. | Foto: Foto/zdroj: facebook Talent Plzeň - házená