Utkání 6. kola extraligy bude pro českého mistra těžší než předchozí dva domácí zápasy s Maloměřicemi (48:18) a Hranicemi (33:18). Tato mužstva jsou v suterénu tabulky, ale Kopřivnice je sedmá. Navíc momentálně druhý Talent má se soupeřem ze Slezska nedávnou zkušenost z jarního čtvrtfinále play-off, které Plzeň vyhrála 3:1 na zápasy. „Ale hráli s námi docela vyrovnanou sérii a to samé se dát říct o zápasech v základní části minulé sezony. Kopřivnice má kvalitní tým, takže bude hodně nepříjemným soupeřem,“ myslí si křídlo Plzně Petr Linhart.

Brankář Talentu Plzeň Karel Šmíd upozornil, že Kopřivnice je silná i navzdory odchodu Patrika Fulneka do Karviné. „To je výrazná ztráta, ale místo něho mají nějakého cizince (Domagoj Grizelj, který je třetím nejlepším střelcem soutěže, pozn. aut.). Přiznám se ale, že jsem tuto sezonu ještě neviděl jejich zápas, takže nedokážu posoudit reálnou kvalitu. Nicméně osa týmu zůstala stejná, tedy Bukovský, super brankáři Chalupa a Žingor. K zápasu musíme přistoupit zodpovědně, protože už jedno domácí utkání jsme prohráli, když jsme soupeře podcenili a zbytečně ztratili body. Musíme máknout a doma už jen vyhrávat,“ řekl Šmíd.

Trenér Plzně Petr Štochl tuší, že duel s Kopřivnicí nebude výsledkově jednoznačný jako ten s Maloměřicemi a Hranicemi. „Nicméně věřím tomu, že se připravíme dobře a že dokážeme zápas kontrolovat a vyhrát,“ doufá Štochl.

Fakt, že Kopřivnice bude namotivovaná Talentu vrátit vyřazení z play-off, nechává plzeňské mužstvo v klidu. „Vzhledem k tomu, že poslední roky vyhráváme tituly, tak by nám to mohl chtít vracet každý. My jsme připravení na to, že se všichni chtějí vytáhnout a vyhrát nad námi, ale pro nás je zase motivací znovu je porazit,“ uvedl gólman Talentu Šmíd.

V předzápasové přípravě bude vycházet ze vzájemných zápasů jarního play-off. „Ale jak už jsem říkal – Kopřivnici chybí ústřední postava Patrik Fulnek, který byl podle mě jejich nejdůležitější hráč. Teď ho nemají a herní projev Kopřivnice může být jiný,“ nevyloučil Šmíd.

Po rozpačité předsezonní přípravě i začátku sezony se plzeňský brankář dostává do své obvyklé reprezentační formy. „Po narození syna už mám čistou hlavu a mohu se soustředit na házenou. Měl jsem to v hlavě, což potvrzovaly i moje výkony, například zápas doma s Novým Veselím se mně úplně nepovedl. Ve Frýdku jsem nebyl, protože partnerka rodila. Momentálně se už cítím v pohodě a chytá se mi dobře,“ vysvětlil Karel Šmíd.