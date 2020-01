Trenérovi Michalu Tonarovi ale hatí plány zranění. „Měli jsme vidinu generálky před extraligou, ale bohužel se nám to rozpadlo. Ivančev prodlužuje rekonvalescenci s kolenem, ve středu byl u lékaře Milan Škvařil a musí mít dva tři dny klid, Říha potřebuje také volno kvůli bolavým tříslům, Honza Stehlík je po operaci a nejistý je start Bogdaniče,“ vyjmenoval ztráty Tonar.

„U Milana Škvařila mě to mrzí asi nejvíc, protože je to nový hráč, kterého jsme chtěli postupně zapracovávat do týmu,“ dodal kouč Plzně.

A pravděpodobně nebude moci vsadit na hráče z dorostu, protože odcestují na mezinárodní turnaj do Nového Veselí. „Doufám, že ve čtrnácti hráčích bychom zápas proti Aue měli odehrát. Dostanou více prostoru kluci, kteří nedostávali tolik šancí v sezoně, například Eda Wildt. Pravé křídlo Chmelíka budeme muset opět vyzkoušet na pravé spojce, i když je mizivá šance, že by Bogdanić mohl nastoupit, ale dva týdny neházel, takže bychom museli brát v potaz, že by nebyl v top formě,“ uvedl Tonar.

Na levou spojku může počítat s Jakubem Tonarem a Nejdlem, střední spojku tradičně zaujme Douda a zdravotně v pořádku jsou všichni tři pivoti, levá křídla a brankáři. „Škvařil, Říha, Bogdanić a snad i Ivančev od pondělí znovu naskočí do zápřahu a příští týden v Novém Veselí už nastoupí,“ věří trenér plzeňského Talentu.

V přátelském utkání bývá výsledek jedna věc a předvedená hra druhá věc. „Samozřejmě že budeme přihlížet na individuální výkony hráčů. Jak se chovají pod větším zatížením, protože zimní příprava byla dost náročná. Na turnaji v Dessau byli kluci zatavení. Máme problém s koncovkou, ale to je věc, která je v přípravě normální. Toto všechno se snad začne v posledním týdnu lepšit, abychom ve Veselí podali dobrý výkon a přivezli si dva body. Soupeři máme co vracet – vyřadil nás z Českého poháru, takže motivace uspět je velká,“ přeje si Tonar.

„Měli jsme jinou představu pro generálku. Soupeř z druhé bundesligy je hodně kvalitní a říkal jsem si, že si uděláme měřítko, kde se momentálně nacházíme. Ale bohužel máme hodně zraněných,“ uzavřel Michal Tonar.