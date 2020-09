Západočeši budou usilovat ve 3. kole o udržení vítězné série proti Kopřivnici, kterou hostí zítra od 10.30 hodin v městské hale na Slovanech.

Plzeň vyhrála s Hranicemi 26:23 a zvítězila v Zubří 32:26. Kopřivnice padla ve Frýdku-Místku 28:29 a porazila Brno 30:25. „Kopřivnice bude velmi těžkým soupeřem. Za poslední dvě sezony podepsala hodně cizinců a na jejich výkonech je to znát,“ uvedl na klubovém webu brankář Talentu Karel Šmíd.

Kopřivnice má v kádru hodně cizinců a dá se předpokládat, že tuto sezonu bude patřit mezi čtyři pět nejsilnějších mužstev extraligy. „Soutěž bude letos ještě vyrovnanější, protože řada týmů ze středu tabulky posilovala. Kopřivnice také,“ myslí si Šmíd.

V Kopřivnici vnímají Plzeň jako favorita na titul. „Víme, že to bude strašně složitý zápas. Plzeň má ztrojené posty kvalitními hráči, takže tam můžeme jedině překvapit. Budeme zkoušet věci do ligy, a pokud bude šance, zabojujeme o vítězství. Když se nám to nepodaří, půjdeme se vztyčenou hlavou do dalšího domácího utkání s Karvinou,“ řekl po utkání s Brnem trenér Kopřivnice Lubomír Veřmiřovský, jehož sezonním cílem jsou semifinále play-off extraligy a finále Českého poháru.

S nárůstem případů onemocnění covid-19 přibývá odložených zápasů. Kvůli koronaviru se neodehrají utkání Dukla Praha – Hranice, Brno – Lovosice a Frýdek-Místek – Nové Veselí.