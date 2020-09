Střet mládí se zkušeností. I tak by se dal označit sobotní zápas 2. kola házenkářské extraligy mezi domácím Zubřím a Talent týmem Plzeňského kraje (začátek 18 hodin).

Ilustrační foto | Foto: Deník / Zdeněk Vaiz

Kádr Zubří tvoří zhruba ze tří čtvrtin házenkáři kolem dvaceti let. To Plzeň má v sestavě ostřílené borce z reprezentace a ověnčené tuzemskými mistrovskými tituly. Valaši doplatili na nezkušenost v 1. kole na palubovce Brna, kde prohráli 21:24. „Na to, jak jsou mladí, tak podali slušný výkon. Zápas si prohráli neproměňováním vyložených, stoprocentních šancí – z náskoků ze šestky a z trháků. Pro spoustu kluků to byl první zápas v mužské kategorii a v extralize, ale neměli problém si vytvořit šance. Nečeká nás nic lehkého, protože ti kluci mají kvalitu,“ tvrdil Michal Tonar, spojka Talentu.