Zatímco lídr extraligové tabulky minulý týden rozdrtil domácí Jičín 32:23, Lovosice překvapivě prohrály s Hranicemi 24:25. „Pošramotily si tím pověst a boj o sedmé a osmé místo se trošku zamotal. Nicméně si myslím, že jejich tříbodový náskok na osmé Hranice a čtyři body na devátý Jičín je slušný. Do konce základní části zbývají čtyři kola, takže ve hře je osm bodů. Lovosice se podle mě soustředí na udržení sedmé příčky,“ uvedl trenér Talentu Plzeň Michal Tonar st.

Lovosice táhne nejlepší střelec extraligy Jiří Motl. „Vnímáme jeho kvalitu i to, že je osobnost mužstva, ale určitě bych nepodceňoval ani Jonáše, který se v posledních zápasech střelecky prosazoval. A uvidíme, v jaké formě a pohodě bude Kupa,“ doplnil Tonar.

Plzeňský lodivod doufá, že jeho svěřenci navážou na výkon z Jičína a budou bodovat. „Blíží se konec základní části a my chceme před play-off uhájit první příčku. Pokud se nám to povede s velkým odstupem na druhého, bude to jen dobře,“ přeje si kouč Talentu.

V nominaci na duel v Lovosicích by mělo být i trio uzdravených hráčů Škvařil, Ivančev a Šafránek. „Ale asi to ještě nebude na dlouhé herní zatížení,“ dodal Tonar.

Kromě dlouhodobě zraněného Stehlíka je mimo hru brankář Šmíd. „Má teplotya uvidíme, jak na tom bude příští týden. Na 80 až 90 procent ho ale necháme odpočívat i proti Frýdku, aby byl připravený na poslední dvě kola,“ nastínil trenér Talentu Michal Tonar st.

Lovosičtí házenkáři nezastírají, že nebudou favoritem zápasu. „V posledním ze tří domácích zápasů nás čeká ten nejtěžší soupeř. Budeme ale bojovat od začátku do konce a nevypustíme žádný souboj,“ slíbil Michael Konárik, křídlo Lovosic.