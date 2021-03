Zápasy házenkářů Talent týmu Plzeňského kraje a Dukly Praha patří k těm nejlepšímv extralize. Odpovídá tomu i jejich postavení v tabulce.

Házenkáři Talent týmu Plzeňského kraje. | Foto: Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

„S Duklou, ale i proti Karviné se hraje dobře, protože s nimi se dá hrát házená. Tato mužstva mají nastavený odpovídající systém a koncept, takže je to většinou kvalitní házená. Bohužel na Dukle to bylo kvalitní pouze ze strany soupeře, ale já doufám, že se to teď změní,“ souhlasil i zároveň narážel trenér Plzně Petr Štochl na vzájemné střetnutí z 30. ledna letošního roku v Praze s Duklou, kde Talent padl 25:32.