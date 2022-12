„Náš výkon v prvním poločase si neumím vysvětlit. Ale nebylo to poprvé, stává se nám to. Přitom hráče upozorňujeme, že musí odjezdit celých šedesát minut po zadku,“ láteřil Petr Štochl, jeden z trenérů Talent týmu Plzeňského kraje poté, co jeho tým poprvé ztratil body na domácí palubovce.

Navíc kvůli tomu přepustil první příčku Lovosicím, které vyhrály ve stejný den na horké půdě v Zubří (33:29).

A aby toho nebylo málo, zraněními a nemocemi zdecimovaný Talent tým Plzeňského kraje čeká ještě ve středu semifinále Českého poháru s ambiciózním SKKP Handball Brno. Hraje se v městské hale na Slovanech od 18 hodin.

Co lze s výkonem týmu udělat do středečního pohárového semifinále?

Nevím, je to blbé. Máme jen dva tréninky. Úspěšnost střelby nás trápí už nějakou dobu. Přitom jsme schopní se dostat přes třicet vstřelených branek, to je při té mizérii skoro zázrak. Vypovídá to o tom, že si dokážeme vypracovat dobré střelecké pozice. Proměňování je problém, nedáváme sedmičky nebo jednoduché situace z pivota nebo z brejků.

Máte náročný program, chybí vám zranění a nemocní hráči (Vinkelhöfer, Šafránek, Škvařil, Beneš). Podepisuje se to na výkonu?

To všechno beru. Ale šance si umíme vypracovat, zahazujeme jasné brankové příležitosti. Jenom, když si vybavím zápas s Duklou nebo i ty v Izraeli. Druhý zápas jsme tam dali 33 gólů, ale soupeř měl ještě 21 zásahů a to nepočítám střely vedle nebo do tyče. To je obrovské číslo, jestliže to nezlepšíme, nebudeme vyhrávat. Pak nás stojí hodně sil dotahovat náskok, zatěžujeme klíčové hráče, neodpočinou si a mají daleko větší vytížení. To je znát.

Hodně mluvíte o útoku, ale oproti minulým letům, kdy byla defenziva doménou Talentu, také častěji inkasujete. Není problém spíš v obraně?

To je dlouhodobější problém. Při aktivní obraně 1-5 je stěžejní spolupráce mezi vysunutým obráncem a střeďákem vzadu. Nám ale tři hráči schopní hrát na špici defenzivy chybí (Šafránek, Vinkelhöfer, Beneš). To je velký zásah. Proto se častěji dostáváme k 0-6, ale nemáme to tak zažité, spolupráce s gólmany je horší, dostáváme hrozně moc branek. Nicméně i tady nám chybí větší agresivita a nasazení, nevytváříme na střelce soupeře dostatečný tlak.

A nakolik je pro vás nepříjemné, že jste v extralize přišli o první příčku?

Nejsem si jistý, jestli Lovosice zvládnou celé jaro vyhrávat všechny zápasy. Ale to nevím ani o nás. My se však každopádně musíme soustředit na vlastní zápasy a výkony.