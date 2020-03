Zejména ti, kteří se sportem ještě zdaleka neživí?

„Je to problém. Stejně jako všem to narušilo celou sezonu i mně. Zrušili nám třeba kemp v Turecku, mistrovství Itálie mužů, další tři turnaje, které pořádal Relmost, dva Challenge tour a Czech Masters,“ vypočítával golfista Kryštof Strýček.

„Pro mě to byla jedna z motivaci na tuhle sezonu, zahrát si Czech Masters takže to byla velká rána,“ pokračoval talentovaný golfista.

„Nic se ale nedá dělat, den jsem truchlil, ale pak jsem se hned vrátil do tréninku. Krátkou hru musím nějak zvládnout v provizorních podmínkách doma. Situace není dobrá, ale určitě nepřestávám trénovat a zlepšovat se. Ono ani tak nezáleží na tom kdy, ale určitě se ta práce někdy ukáže,“ zůstal Strýček optimistou.

V akci byli minimálně až do konce minulého týdne i další sportovci této akademie. Třeba boxerka Lenka Bernardová se ještě v neděli snažila, byť neúspěšně, kvalifikovat na olympiádu do Tokio (viz rozhovor str. 16).

„Slalomářky na divoké vodě Antonie a Bára Galuškovy poctivě makaly na soustředění na jihozápadě Francie, ale už se také vrátily,“ popisoval včera Jakub Holý, manažer AIS.

Ze soustředění na Mallorce, kde pobývali se svými tréninkovými skupinami, se v sobotu vrátili i cyklisté Kristýna Burlová s Petrem Kelemenem.

Ale není to jen otázka žhavé současnosti.

Atleti z plzeňské Škodovky zrušili dubnové soustředění ve Španělsku, plavci Slávie VŠ Plzeň odvolali pobyt na Kypru. A našli byste i celou řadu dalších.

Všichni většinou trénují doma – posilování, vytrvalost. „Každý dělá, co umí a na co má podmínky,“ popisoval manažer AIS.

„A do určité výhody se dostávají sportovci jako lukostřelec Daniel Bouřil, kteří jsou zvyklí trénovat hlavně doma,“ doplnil Jakub Holý s lehkým úsměvem.

Právě Bouřil stačil ještě před omezením sportovních akcí vybojovat bronz na mistrovství ČR v halové lukostřelbě. (zs, kub)