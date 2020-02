Kondičním trenérem extraligových mistrů se totiž stalo bývalé reprezentační křídlo a dvojnásobný mistr ČR s Kovopetrolem Adolf Blecha. Devětačtyřicetiletý účastník dvou mistrovství světa připravuje plzeňské házenkáře třikrát týdně.

„Po jejich házenkářském tréninku se večer zaměřujeme v pondělí na silovou přípravu, ve středu na aerobnía kruhový trénink a v pátek na střečink, protahování a posílení středu těla,“ vyjmenoval práci u plzeňského Talentu Blecha.

Jako kondiční trenér má bohaté zkušenosti s plavci Slávie VŠ Plzeň, kde působí několik let u dětí od přípravky až po dospělé. „U plavců samozřejmě zůstávám, protože je to moje práce. S trenérem Talentu Michalem Tonarem jsem mluvil už asi v květnu. Potřebovali jsme sladit můj čas u plavců s prací s házenkáři, což byl hlavní důvod, proč jsem nezačal v Talentu hned v září, ale až v lednu. Moje představa byla, že bych měl možnost s házenkáři pracovat třikrát týdně, a to se povedlo,“ vysvětlil kondiční trenér, který v lednu dostal ocenění za práci pro Akademii individuálních sportů Plzeňského kraje.

Pro Blechu jako někdejšího házenkáře je výhoda, že dobře zná nároky na tyto sportovce. „Mám představu, co kluci potřebují a na co bychom se měli zaměřit. Kondiční příprava obecně vychází z nějakých motorických schopností a dovedností. Dovednosti jsou pak zaměřené na konkrétní sport,“ řekl Adolf Blecha.

Podle něj je kondiční trénink stejný pro plavce zaměřující se na sprint a házenkáře. „Je to o síle a výbušnosti zaměřené na střed těla – práci s hlubokým stabilizačním systémem těla. Házenkáři dělají kontaktní sport, v němž se mohou dostat do střetu s protihráčem. V plavání je to tak, že voda je labilní plocha a plavec v ní musí pracovat tak, aby byl jeho výkon co nejlepší,“ uvedl kondiční trenér.

Většina házenkářů Talentu zažila kondičního trenéra Pavla Kleisnera. „S kluky udělal velký kus práce. Myslím si, že teď je to o nastavení nějakého režimu, zasvěcení a vysvětlení způsobu cvičení mladším hráčům, kteří přišli z jiných klubů,“ sdělil Blecha.

„Příprava hráčů není otázka jednoho měsíce, ale je to systematická práce. S Michalem Tonarem jsem připravil program, který v mé nepřítomnosti bude dělat s kluky,“ dodal s tím, že není problém, když předminulý týden odjel na soustředěnís plavci a zanedlouho bude doprovázet západočeský výběr plavců do Nymburka.

Netuší, jestli bude při zápasech Talentu na lavičce. „Pokud mně to ale pracovní vytížení dovolí, chtěl bych být v každém případě v hale,“ plánuje Blecha.

Pikantností je, že Blechův syn Jan je házenkářem Dukly Praha, rivala Talentu Plzeň. „S Honzou jsem o tom mluvil, než jsem ten krok učinil. Řekl mi, že proti tomu nic nemá. Oba k tomu přistupujeme profesionálně a náš vztah to neovlivní. Děláme svou práci a nevidím v tom problém,“ tvrdil Adolf Blecha.

Jaké bude mít pocity, pokud se Dukla s Talentem střetnou v play-off? „V tomto směru je to pro mě těžší, protože fandím Honzovi, který je můj syn. Ale na druhou stranu mám nějakou pozici v plzeňském klubu. Nervózní budu, ale jsou věci, které se řeší na hřišti, a já jako kondiční trenér je těžko ovlivním. Člověk k tomu musí přistupovat profesionálně,“ doplnil Adolf Blecha.