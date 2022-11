Sedmnáctiletý lyžař k radosti otce a organizátora akce Jana Sýkory ovládl hlavní závod Běhu Českým údolím, memoriálu Oldřicha Kroupy a den poté triumfoval v běhu Třikrát hradišťskou strání, memoriálu Jana Wavoka Vodrážky.

Z vítězství na pětikilometrové štrece v Borském parku a přilehlém Českém údolí se Sýkora radoval za 17:08,5 minuty a za ním se seřadili vrstevníci z kategorie starších dorostenců Antonín Svoboda (17:49,0) a Jakub Pyšný (18:09,2), oba rovněž ze Sport Clubu. Až pak následovali nejrychlejší veterán Richard Šimurda z pořádajícího USK CS Plzeň (18:10,3) a první muž Martin Černý z AC Trial Plzeň (18:13,8).

O 24 hodin později Sýkora vyhrál souboj na 3 900 metrů v hradišťských stráních za 14:19 minuty a ještě další tři výkony pod 15 minut dosáhli kluci do 18 let, a to Simon Stehlík, Antonín Svoboda a Jakub Pyšný. Už za patnáctiminutovou hranicí běželi nejrychlejší třicátník Tomáš Hlinovský z BK Elán Zruč (15:31) a vítěz kategorie 19 až 29 let Marek Švejnoha (SC Plzeň, 15:56).

„Vzhledem k tomu, že Martin Kočandrle nemůže kvůli zraněnému koleni běhat, tak jsem věřil, že by to mohlo být dobré. A vyšlo to,“ uvedl Vojtěch Sýkora. I když vyhrál s náskokem, úspěchy se nerodily lehce. „V Českém údolí mi při běhu padalo číslo i hrudní pás. No a v Hradišti mi zase klouzaly boty, ale to asi všem,“ doplnil s úsměvem mladý závodník, jehož cílem pro sezonu je nominace na Evropské olympijské hry mládeže v běhu na lyžích.

Na ženské trati 2 500 metrů triumfovala v Hradišti suverénní Pavla Šmídová (9:46 min.). A i když 33letá závodnice Elánu Zruč patřila k nejlepším i v Českém údolí, na dvojkorunu nedosáhla. Na Borech ji v běhu na 3 000 metrů odsunula na druhou příčku obhájkyně prvenství Petra Šmákalová (TJ Sokol Plzeň-Petřín, 14:10,3). Třetí skončila Petra Vitáková (SC Plzeň, 14:31).

