Nejúspěšnější atletkou Škodovky byla Linda Suchá, která na vrchol sezony vyladila formu. Nejen svými nejlepšími letošními výkony, ale i českými, vyhrála trojskok (13,51 metru) i dálku (6,32 m). Výkonem v trojskoku se posunula na páté místo historie mistrovství ČR. Za zmínku stojí, že při svém nejdelším pokusu 13,78 metru Suché foukal příliš silný vítr do zad, takže jí nebyl uznán a regulérně pak skočila 13,51 metru.

Dvacetiletá atletka navázala na double z domácího šampionátu před dvěma roky v Plzni. „Šampionát hodnotím hodně pozitivně. Jsem spokojená s hodnotami 13,78 i 13,51 metru. Konečně jsem nepřešlapovala a trefovala prkno. Překvapivě jsem s tím, na rozdíl od celé sezony, neměla problém ani při silném větru,“ řekla ve videorozhovoru pro svazový web Linda Suchá.

Neregulérní pokus 13,78 metru by za normálních okolností byl jejím osobním rekordem. „Ale potvrdila jsem si, že na to mám a mohu skákat daleko,“ dodala Suchá.

Atletická Škoda získala deset medailí. Hvězdou mistrovství ČR byla Suchá

Zlaté medaile získali i výškař Jan Štefela, běžkyně Tereza Hrochová a diskařka Barbora Tichá.

Štefela porazil v plzeňském souboji Josefa Adámka o čtyři centimetry a poprvé ve své kariéře se stal mistrem republiky. Hrochová potvrdila roli favoritky a na pětikilometrové trati vyhrála o osmnáct sekund. Svůj premiérový titul získala i Tichá, která zvítězila téměř o sedm metrů.

Kromě Adámka bral stříbro obhájce druhého místa z loňského šampionátu diskař Michal Forejt. O tři stříbrné medaile se postaraly ženy. Tereza Petržilková osobním rekordem obhájila loňské druhé místo. Také výškařka Denisa Majerová brala stříbro díky osobáku. Páté druhé místo pro Škodovku vybojovala štafeta na 4x400 metrů ve složení Tereza Jonášová, Anna Suráková, Kateřina Matoušková a Tereza Petržilková.

Bronzovou medaili si z Hodonína odvezli Jakub Forejt v soutěži koulařů a Tomáš Ott v souboji kladivářů. Oba škodováci překonali svá osobní maxima.

Třetí bronz pro Plzeň zajistila Anna Suráková v běhu na 800 metrů.

Za zlato jsem šťastná, ale představovala bych si lepší výkon, říká Suchá

Výsledky atletů a atletek Škody Plzeň do 3. místa: Muži: výška – 1. Štefela 220 cm, 2. Adámek 216 cm, koule – 3. J. Forejt 17,28 m (OR), disk – 2. M. Forejt 57,41 m, kladivo – 3. Ott 62,33 m (OR).

Ženy: 400 m – 2. Petržilková 52,20 s (OR), 800 m – 3. Suráková 2:06,77 min, 5000 m – 1. Hrochová 16:22,24 min (OR), 4x400 m – 2. AK Škoda Plzeň (Jonášová, Suráková, Matoušková, Petržilková), výška – 2. Majerová 184 cm (OR), dálka – 1. Suchá 6,32 m, trojskok – 1. Suchá 13,51 m, disk – 1. Tichá 55,07 m.

Dvakrát druhé místo. Škodovce se dařilo. Strhující bitva výškařů