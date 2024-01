Na cyklokrosovém mistrovství republiky v Táboře si oba závodníci vybojovali bronz poprvé v kariéře.

Simona Spěšná (vpravo) si užívá radost ze zisku českého bronzu po boku (zleva) Nikoly Noskové a Kristýny Zemanové. | Foto: Pavel Křikava

Jenže zatímco bikerka Simona Spěšná se blýskla, sedminásobný český šampion Zdeněk Štybar bral třetí místo jako dopad momentální formy i problémů, které ho při závodě provázely.

„Dlouho jsem šampionát nejel a tři problémy mě zbrzdily,“ uvedla cyklokrosová legenda, mj. držitel tří titulů mistra světa, který se do terénu vrací po úspěšných letech na silnici s vizí startu na MS 2024 na táborském okruhu (2. 2. až 4. 2.) – nejspíš rozlučky za bohatou závodní kariérou.

V nedělní generálce se Štybar držel v čele závodu, jenže pak na zmrzlé trati chyboval víc než pozdější vítěz Michael Boroš i stříbrný Adam Ťoupalík.

„Když mi Boroš poodjel, tak jsem věděl, že to pro mě bude těžké. Již nejsem tak výbušný a dotahovat ztrátu je složité. Škoda technických chyb, ale vyhrál opravdu ten nejlepší,“ uznal 38letý borec ze Stříbra. „Kondici mám dobrou, jen mi spíše chybí technika. Proto budu ještě tři dny trénovat v Táboře, poté odletím na týden na Mallorku, odjedu Světový pohár v Hoogerheide a pak se vrátím do Tábora,“ nastínil jezdec další program.

Ani třetí místo však populárního Štybyho neobralo o náladu. Novinářům odpovídal s úsměvem v češtině, angličtině i vlámštině, rozdával autogramy a trpělivě se fotil s fanoušky. Dopředu je jisté, že bude jednou ze superhvězd mistrovství světa.

Zdeněk Štybar zdraví diváky.Zdroj: Pavel Křikava

Naopak premiéru na vrcholné cyklokrosové akci zažije Simona Spěšná. „Už teď jsem hrozně natěšená. Na nedělní program, kdy se kromě závodu mužů koná i ten náš do 23 let, je dopředu prodáno pětadvacet tisíc vstupenek. Další ještě přibudou, což slibuje hodně bouřlivou atmosféru,“ uvedla 19letá bikerka z Plzně.

Před republikou trénovala Spěšná v příznivých podmínkách španělského Calpe a včera se tam znovu vracela. „Příprava v teple mi dá víc, než jen doma trénovat na trenažéru,“ vysvětlovala cyklistka, kterou mezi elitu v závodech horských kol a nyní v cyklokrosu vytáhl jako trenér otec a někdejší biker Milan Spěšný.

O nominaci na MS v Táboře v kategorii do 23 let si Spěšná řekla právě ziskem českého bronzu za suverénní Kristýnou Zemanovou a Nikolou Noskovou. „Před závodem jsem úplně nevěděla, co můžu od sebe čekat. Bylo to vlastně poprvé, co jsme se s holkama takhle utkaly. O to víc mě překvapilo, že jsem s nima dokázala jet. Udělala jsem ale pár chyb, které mě stály šanci zabojovat ještě o druhé místo,“ podotkla členka profitýmu jb Brunex Superior Factory.

Simona Spěšná zdolává jednu z překážek na táborské trati.Zdroj: Pavel Křikava

Jestliže Zemanová jednoznačně kralovala, za zády největší favoritky planul boj o další příčky. Spěšná lituje hlavně výměny kola, po níž ztratila kontakt s druhou Noskovou. „Na zmrzlé trati bylo hodně defektů a pro nás, co nejsme cyklokrosaři, bylo složitější trefit správný tlak. Potřebovala jsem dohustit, měnila jsem kolo a Nikola mi odskočila,“ popsala jeden z klíčových momentů.

Následně jela Spěšná s Nikolou Bajgerovou, ale v jedné ze zatáček soupeřku podjela a jistě mířila za medailí. „Až mě překvapilo, jak dobře jsem se cítila a jak jsem závod zvládla,“ usmívala se.

Z Calpe si o víkendu odskočí na závod Světového poháru v Benidormu, domů se vrátí 29. ledna a první únorovou neděli se Simona Spěšná utká v Táboře se ženskou špičkou do 23 let.

