V závěru loňského roku sice rodák ze Stříbra oslavil 35. narozeniny, ale to nic neubírá na jeho touze přidat ještě nějaké velké vítězství.

„Ačkoliv jsou kolem mě stále mladší kluci, tak si starý nepřipadám. Je to dané i tím, že jsem na silnici začal později než většina mých kolegů,“ prohlásil na facebooku závodu L'Étape Czech Republic by Tour de France, jehož je ambasadorem, mimo jiné trojnásobný mistr světa v cyklokrosu.

Jak jste prožil vánoční svátky?

Skvěle. Zase jsem se přejedl vynikajícího jídla, co dělá maminka, ale už to zase spaluju. Ale Vánoce jsou pro mě vždy nejkrásnějším časem, protože těch chvil, kdy můžeme být s celou rodinou, zase tolik není. Já to bral i jako dovolenou, ale teď už jsem zpátky v procesu a trénuju naplno.

Když se ohlédnete za covidem ovlivněným rokem 2020, co vám vychází?

No, že mi začátek sezony vyšel. V Argentině jsem vyhrál etapu v závodě Kolem San Juanu, zdálo se, že jsem na tom dobře a forma bude ještě gradovat.

Jenže přišel první lockdown.

Bohužel. Ale bylo alespoň dobré počasí a mohl jsem trénovat. I start do obnovené sezony v Itálii na Strade Bianche jsem pak chytil. Skončil jsem šestý a tým mě povolal na Tour de France. Jenomže jak šly závody rychle po sobě, tak jsem si přetížil koleno a musel jsem se z Nice před startem vrátit. Deset dní jsem jen odpočíval a pak jsem mohl jezdit pouze krátké tréninky – dvě tři hodiny. Z toho jsem začal závodit, nic moc jsem nepředvedl, ani nemohl, a velké jednorázovky jsem spíš protrpěl.

Vylepšil vám náladu alespoň v závěru sezony start na Vueltě, kde jste v úniku bojoval o vítězství v etapě?

To mně pomohlo. Sice jsem na Vueltě zvlášť první týden hrozně trpěl, v etapách jsem odpadal mezi prvními, to ale bylo dáno únavou ze závodu Kolem Flander, který končil krátce před Vueltou. Postupně jsem se rozjížděl a poslední týden z toho byla šance porvat se o vítězství ve čtrnácté etapě. I když to neklaplo, tak jsem alespoň před zimou zmírnil tréninkové manko a po krátkém odpočinku jsem se pustil znovu naplno do přípravy.

I v podivné sezoně si váš tým připsal 39 vítězných zářezůa to vše korunoval světovým titulem Juliana Alaphilippa. Jaké to je, být součástí takové mašiny na vítězství?

Skvělé. Když jsem do týmu přišel, tak jsme vyhráli snad jeden dva závody v sezoně. Ale Patrick Lefevre z toho postupně udělal špičkovou stáj. Měl čuch na správný závoďáky a ti začali vyhrávat. A zavedl, že na každého se dostane. Jednou se jede na Benneta, jindy na Cavagnu, ale takových je nás tu mnohem víc. Navíc si dokážeme vzájemně pomoct.

Věříte, že letošní sezona se odjede bez omezení? A jaké cíle jste si stanovil?

Cyklistika prošla koronavirovou krizí asi nejlíp z velkých sportů. Až na pár podniků se uskutečnily všechny hlavní závody včetně tří Grand Tour. Organizátoři i týmy už vědí, jak na to, takže věřím, že nějak takhle, nebo ještě líp, proběhne i další sezona. A cílů je moc.

Konkrétně?

Na jaře to budou jednorázovky. Doufám, že bych mohl zase nějakou vyhrát, třeba konečně Paříž–Roubaix. Potom bych se rád podíval na Tour de France a pak na olympijské hry. Začínají sice jen týden po Tour, ale mohlo by to sednout. A hlavním vrcholem bude mistrovství světa v Belgii. Startuje se z Antverp, jen kousek od místa, kde bydlíme. A cíl jev Leuvenu, kde mám spousty kamarádů. Trať by mi měla sedět, a tak bych se chtěl pokusit o duhový dres. Bude to obrovská výzva.

Nezapomněl jste na závod L'Étape Czech Republic, který v Praze startuje pátého června?

Rozhodně ne, tam nemůžu chybět. Akce, která by měla přitáhnout lidi k cyklistice, mě zaujala, a ačkoliv v programu moc takových nemám, tak jsem rád, že můžu být jedním z ambasadorů. Pojede se hlavně na Křivoklátsku, kde obvykle netrénuji, takže to pro mě bude něco nového a těším se.