Ale žádnou dovolenou nečekejte, i tady pilně trénuje. A v uplynulém týdnu mu dělali společnost cyklisté do 23 let z české stáje TOPFOREX – LAPIERRE Pro Cycling Team.

„Já jsem za nimi původně chtěl už předtím přijet na soustředění do Špindlu, ale potom moc nevyšlo počasí a odložili jsme to až sem do Stříbra,“ vysvětloval Zdeněk Štybar, když se vrátili z jedné z téměř dvousetkilometrových vyjížděk.

„Protáhli jsme to až do Německa, kolem Přimdy na Schönsee a vraceli jsme se Českým lesem přes Nemanice do Bělé a přes Kladruby potom zpátky do Stříbra,“ popisoval Štybar, že mladíky neprotáhl jen okolím Stříbra.

Kam on se vždycky rád vrací, teď už s sebou mohl vzít i rodinu. „Předtím to z Belgie nešlo, museli bychom do karantény,“ vysvětloval, proč před 14 dny přijel sám.

Teď už může před spaním synkovi číst české pohádky.

Ale je tady i kvůli tréninku, a tak uvítal, že se mohl pár dnů připravovat v partě mladíků. „Jsem rád, že můžu klukům pomoct, dát jim nějakou radu. A já si objedu trénink ve skupině, je to pro mě příjemnější,“ říkal Štybar.

A oni byli pro změnu nadšení, že trénují po boku elitního českého cyklisty, který se tak v myšlenkách na chvilku vrátil do svého mládí, kdy na Stříbrsku trénoval pod vedením svého otce, také Zdeňka. „Pamatuju si to moc dobře, zvlášť v jakých mrazech jsem tady trénoval přes zimu,“ usmál se.

„Já na Stříbrsko nedám dopustit, říkám tomu cyklistický ráj. Prakticky kolem baráku mám kvalitní silnice, téměř nulový provoz,“ vyznal se z lásky k rodnému kraji.

„Vždycky se mi tady trénovalo dobře, ale až teď si uvědomuju, jak skvělé jsou tady podmínky i v porovnání s cizinou. Pro mě je to příjemná změna,“ dodal Štybar.

Mladíci už jsou teď pryč, ale on zůstává ještě týden. Nevylučuje ani start na úterním kritériu v Plzni na Lopatárně, kde by mimochodem mohl změřit síly i s Romanem Kreuzigerem.

Mimochodem i ten za ním v týdnu do Stříbra vyrazil. Už brzy se budou moct potkat i na světových závodech. Sezona začíná v srpnu.

Rozhovor se Zdeňkem Štybarem o sezoně čtěte v pondělním Deníku.