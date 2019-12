Už na Štěpána jel v Zolderu závod Světového poháru v cyklokrosu, včera se postavil na start v Loenhoutu.

Na konci ledna mu začne silniční sezona, kde to bude, zatím prozradit nemůže, ale první vrchol sezony je v případě Zdeňka Štybara jednoznačný. „Jarní klasiky, až do Paříž-Roubaix. Pak si s týmem sedneme a probereme další možnosti,“ potvrdil cyklista stáje Deceuninck – Quick-Step, který v prosinci oslavil 34. narozeniny. „Rád bych zajel dobrý výsledek na olympiádě,“ vyznal se Štybar.

Kam teď povedou vaše další kroky?

Na přelomu roku mě ještě čeká pár cyklokrosů. Poslední jedu čtvrtého ledna a dva dny na to se zapojím do týmového soustředění ve Španělska. Tam jsme byli i před Vánoci, ale já jsem se 20. prosince vrátil do Belgie, odjel jsem jeden cyklokros a ten den večer jsem zamířil do Stříbra.

Zdá se, že i v zimě je příprava na silniční sezonu v plném proudu?

Jasně, bez pohybu jsem jen tři týdny po sezoně. I když já hodně běhám za synem, ten mě udržuje ve střehu. (úsměv). Ale teď už makáme naplno, něco individuálně a k tomu soustředění.

Už máte jasno, kde začnete závodit?

Já to už vím, ale nemůžu to prozradit. Zveřejní se to až v lednu na týmové prezentaci. Ale někteří kluci už nyní nepojedou do Španělska, protože letí závodit do Austrálie na Tour Down Under, další parta bude závodit v Argentině. Sezona začíná brzy.

A vy už jistě víte, co by mělo být vaším vrcholem?

To je vždycky stejné, připravuju se hlavně na jarní klasiky. Ale příští rok budou také olympijské hry v Tokiu, a to je pro mě obrovský cíl. Nejenom se na olympiádu dostat, ale pokusit se i o dobrý výsledek.

Máte nastudovanou trať?

No právě, ten závod bude nesmírně náročný, ale mohl by mně sedět. Jede se přes Mount Fudži, vrchol bude čtyřicet kilometrů před cílem. Myslím, že by se dalo dojet v přední skupině.

Cílíte na olympiádu i proto, že mistrem světa už jste v cyklokrosu, prosadil jste se i na Tour de France?

Olympiáda je něco výjimečného. Já už jsem byl v Riu a moc jsem si to užil. Proto by mě teď hodně mrzelo, kdybych se do Tokia nedostal, nebo do toho něco vlezlo.

A může se to stát?

Pokud pojedu Tour de France, která končí v neděli a hned další sobotu je olympijský závod v Tokiu, s přesunem, časovým posunem a aklimatizací by to bylo složité. Ale pro všechny z Tour je to stejné, takže uvidíme.

Loni jste prodloužil své angažmá ve stáji Deceuninck – Quick-Step. Nakolik je pro vás důležité, že jste zůstal ve známém prostředí?

Nebylo to úplně priorita, měl jsem dobrou sezonu, byl jsem přesvědčený, že tým najdu. Ale v jednu chvíli jsem se musel rychle rozhodnout a zvolil jsem, že zůstanu. Až mi vyprší smlouva budu v týmu deset let. To je pěkné, ne?

A ve vaší branži asi ne příliš obvyklé.

Většinou kluci mění týmy po třech až pěti letech. Deset let zůstat v jednom týmu je celkem unikátní.

Co vás tam nejvíc drží?

Jsme taková rodina. Jsem zvyklý na kluky i ostatní personál, maséry, mechaniky, fyzioterapeuty. I když původní tým už se hodně změnil. Spolu se mnou je tam od začátku jen Iljo Keisse, jsme takoví držáci… Letos budeme mít jedenáct nových kluků, všechno mladíci do 24 let, takže já už jsem tam veterán. (úsměv)

Jak se za tu dobu změnila vaše pozice?

Nikdy jsem nemusel tahat na špici od začátku, to jsem nikdy neměl za úkol. Ale nebránil bych se tomu. V cyklistice to tak funguje, jednou dáš, podruhé bereš. S žádnou rolí nemám problém.

Ještě se vrátím k těm klasikám. Týmový šéf říkal, že si umí představit, že zvítězíte na Paříž-Roubaix…

Vždycky jsem tam byl do desítky. Věřím, že ho jednou vyhraju.

Blíží se závěr roku, jaké máte přání do toho následujícího?

Pro všechny je nejdůležitější, aby drželo zdraví.