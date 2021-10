Český pohár MTB v cross country ročníku 2022 otevře začátkem dubna závod v Brně (2. – 3. dubna), dále série zavítá do Města Touškova u Plzně (23. – 24. dubna), na šumavský Zadov (21. – 22. května) a do Bedřichova (4. – 5. června). Následuje červencový mistrovský podnik ve Stupně (21. – 24. července) a na závěr pohárové finále v Hlinsku (13. – 14. srpna).

„Jet o titul doma, to je velké lákadlo pro Ondru Cinka, který nás povzbuzoval, abychom výzvu přijali. A i pro nás to byl jeden z hlavních motivů,“ vysvětloval hlavní organizátor Jaroslav Ryba.

Potvrzeno! Do příštího ročníku Českého poháru závodů horských kol v cross country byl premiérově zařazen populární závod ve Stupně na Rokycansku. A to hned na nejvyšší úrovni jako mistrovství republiky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.