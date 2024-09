„Je to naprostá paráda. Na začátku roku jsme do toho šli s tím, že zkusíme zabojovat (o titul), ale ono to klaplo,“ vyprávěl už po sobotní první etapě České televizi nadšený Dominik Stříteský. „Máme za sebou sezonu jako ze snu. Nikdo z nás nečekal, že se to takhle sejde. S novým autem, s novými partnery. Všem za to patří díky,“ doplnil čerstvý český mistr.

Nijak mu nevadilo, že letošní Rallye Pačejov, vyhrál Jan Kopecký, který na západě Čech navázal na svoje triumfy z let 2020, 2021 a 2022. Po závodě však desetinásobný český šampion připustil myšlenky na konec kariéry.

Pačejov Třebohostice 2024 arrow_left arrow_right info Zdroj: Jindřich Schovanec 1/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 2/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 3/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 4/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 5/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 6/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 7/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 8/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 9/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 10/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 11/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 12/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 13/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 14/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 15/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 16/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 17/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 18/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 19/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 20/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 21/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 22/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 23/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 24/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 25/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 26/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 27/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 28/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 29/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 30/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 31/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 32/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 33/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 34/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 35/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 36/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 37/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 38/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 39/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 40/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 41/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 42/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 43/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 44/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 45/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 46/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 47/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 48/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 49/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 50/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 51/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 52/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 53/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 54/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 55/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 56/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 57/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 58/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 59/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 60/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 61/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 62/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 63/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 64/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 65/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 66/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 67/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 68/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 69/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 70/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 71/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 72/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 73/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 74/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 75/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 76/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 77/77 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Třebohostice

„Říkali jsme si v autě, že pokud by to měl být náš poslední závod, tak je skvělé končit vítězství. A když se rozhodneme pokračovat, tak je to ideální motivace,“ reagoval v mnohoznačně Jan Kopecký pro Českou televizi. Stejně jako mistrovská posádka jel i on na voze Škoda Fabia RS Rally2.

Třetí skončil pačejovské rallye Filip Mareš a čtvrtý Václav Pech, pro něhož to bylo loučení s vozem Ford Focus WRC v závodech mistrovství ČR. „S focusem máme v plánu ještě Setkání mistrů v Sosnové a Pražský rallyesprint,“ prozradil Václav Pech, jenž chce v příští sezoně přesednout do modernějšího vozu R5.

Pačejov Cehnice 2024 arrow_left arrow_right info Zdroj: Jindřich Schovanec 1/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 2/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 3/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 4/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 5/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 6/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 7/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 8/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 9/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 10/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 11/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 12/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 13/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 14/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 15/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 16/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 17/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 18/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 19/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 20/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 21/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 22/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 23/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 24/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 25/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 26/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 27/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 28/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 29/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 30/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 31/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 32/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 33/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 34/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 35/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 36/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 37/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 38/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 39/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 40/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 41/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 42/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 43/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 44/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 45/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 46/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 47/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 48/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 49/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 50/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 51/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 52/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 53/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 54/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 55/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 56/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 57/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 58/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 59/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 60/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 61/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 62/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 63/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 64/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 65/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 66/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 67/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 68/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 69/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 70/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 71/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 72/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 73/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 74/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 75/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 76/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 77/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 78/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 79/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 80/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 81/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 82/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 83/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 84/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 85/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

info Zdroj: Jindřich Schovanec 86/86 Rallye Pačejov, rychlostní zkouška Cehnice

Výsledky Rallye Pačejov: 1. Kopecký, Hloušek 1:15:28,8, 2. Stříteský, Hovorka (všichni Škoda Fabia RS Rally2) -3,4, 3. Mareš, Bucha (Toyota GR Yaris Rally2) -7,8, 4. Pech, Uhel (Ford Focus WRC) -1:17,2, 5. Březík, Krajča -1:55,2, 6. Cvrček, Prokorát (všichni Škoda Fabia RS Rally2) -2:18,8.