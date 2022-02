Jdete někdy do rizika?

Ne. Je těžké vyhodnotit situaci, ale snažím se házet jen na jistotu, tedy když vím, že se brankář nestihne vrátit. Pokud vidím, že gólman nabíhá do brány, tak to nezkouším, protože pak zbytečně ztratíte balon.

Rozmýšlíte se, jestli míč hodit na bránu, nebo to musí být rychle v setině sekundy?

Musí to být rychle, ale ne v setině sekundy. Během vteřiny se musím rozhodnout, kdybych nad tím přemýšlel delší dobu, tak soupeř vystřídá a gólman se vrátí do brány.

Potřebujete mít dobrý přehled o hře, abyste zaregistroval, že soupeř hraje v sedmi bez brankáře?

Přesně tak. Ale v tom mi pomůžou spoluhráči. Když sbírám balon za bránou, nemohu se podívat a nevidím na hřiště, tak zakřičí, jestli mám házet, nebo ne. Pokud mám čas, tak se sám podívám a posoudím, jestli mám balon hodit na bránu.

Hranice jste tuto sezonu třikrát jednoznačně porazili. Minulou sezonu jste tam remizovali a doma vyhráli těsně. Sedí vám teď?

Těžko říct, jestli nám sedí, ale my jdeme herně dopředu. Oni možná trochu oslabili. Myslím si, že jsme se i z loňské remízy ponaučili.

Vedli jste 9:4, ale Hranice snížily na 6:9 a trenér Štochl si vzal oddechový čas. Co vám říkal?

Jako brankář jsem u toho nebyl, ale předpokládám, že se nás snažil uklidnit, protože v jednu chvíli jsme nasázeli hodně technických chyb. To nás brzdilo a nemůže se nám to stávat, protože s kvalitnějším soupeřem bychom na to doplatili.

Už v sobotu hrajete v Kopřivnici…

Minulou sezonu nás docela potrápila v play-off. Třetí zápas jsme vedli velkým rozdílem, ale v posledních 15 minutách jsme to pokazili a Kopřivnice zápas otočila. Druhý zápas u nich jsme vyhráli na sedmičky. Kopřivnice je silný soupeř. Odchodem Fulneka možná trochu oslabila, ale získala posily z ciziny. Musíme se na ty nové hráče podívat na videu a připravit se na ně.

Jaký je tréninkový program v nabitém zápasovém programu?

Dneska (čtvrtek) máme lehčí posilovnu a po ní individuální trénink. Zítra (pátek) klasicky předzápasový trénink a video.

