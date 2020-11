„Jsem strašně ráda, že další rok se podařilo vylepšit osobáky. Odolává už jen stovka, ale tu moc neběhám,“ řekla účastnice MS 2019 v Dauhá Petržilková, která se specializuje na čtvrtku.

Jak hodnotíte sezonu, pokud si odmyslíme omezení kvůli koronaviru?

Když odmyslíme koronavirus, tak jsem ráda, že proběhlo mistrovství republiky a extraliga družstev a že jsme mohli nějakým způsobem závodit.

Nový osobní rekord ze čtyřstovky máte za 53,29 vteřiny. Na jaký čas cílíte?

Na 52,80 vteřiny. Určitě ale pod 53, cokoliv pod 53 vteřiny beru.

Rekord jste zaběhla na mistrovství ČR v Plzni, kde jste skončila čtvrtá. Jaké pocity ve vás převládaly?

Ihned po závodu jsem byla strašně smutná a skolilo mě to. Třetí holčina měla stejný čas, ale na cílové rovince nás rozsoudil foto finiš, který zaznamenal jen pár tisícin v můj neprospěch, takže to zamrzí. Na druhou stranu ale tím, že jsem si vylepšila osobák a všechny časy prvních čtyř závodnic byly dobré, jsem si říkala, že je to super krok dopředu a zlepšujeme se, což bude dobré i pro reprezentační štafetu.

O jaké závody jste kvůli koronaviru přišla?

Měla být olympiáda. Skromně jsme doufali, že se na ni dostaneme alespoň se štafetou mixu.

Olympiáda bude příští rok a k tomu odložené halové mistrovství světa v Číně. Otázka je, co bude s halovým mistrovstvím Evropy…

Hala má pro mě stěžejní váhu, protože mám největší šanci uspět i individuálně. Samozřejmě olympiáda zní skvěle, ale nevíme, jak se bude vyvíjet situace, a co bude v létě. Primárně se zaměřujeme na halu.

Momentálně jste na soustředění. Proč jste si vybrala Šumavu?

Jezdím na Šumavu od doby, kdy jsem začala s atletikou. Už to tam znám, mám to tam ráda a mám tam naběhané terény. Na Šumavě je hezky a ráda se na ni vracím. Mám tam přípravu už od konce září.

Jak vypadá váš den?

Trénuji dvoufázově. První trénink je dopoledne, pak oběd a odpočinek. Odpoledne jdu na druhý trénink, pak mám večeři a odpočinek. Točím trénink, jídlo, spánek.

Co plánujete po Šumavě?

Ráda bych odletěla na soustředění na Kanárské ostrovy. Asi třetí týden v listopadu až skoro do Vánoc. (mš)