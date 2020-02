V lednovém pětiboji překonala vlastní krajský rekord ziskem 3881 bodů, který před třemi týdny vylepšila na halovém mistrovství ČR ve vícebojích hodnotou 3926 bodů a korunovala bronzovou medailí. Druhý cenný kov Majerová vybojovala o víkendu na halovém republikovém šampionátu ve štafetě 4x200 metrů. „Stříbrná medaile je třešničkou na dortu halové sezony,“ neskrývala radost Denisa Majerová.

Jak hodnotíte právě skončenou halovou sezonu?

Kladně. Cílem bylo zlepšit součet bodů z víceboje. Chtěla jsem překonat svoji dosavadní hodnotu 3850 bodů, což se nakonec povedlo. Když jsem udělala 3881 bodů, měla jsem lepší pocit, ale stále jsem si říkala, že na mistrovství ČR bych to chtěla ještě zlepšit. A to se mi také podařilo.

Vaše současná hodnota z halového pětiboje činí 3926 bodů. Je reálné překonat čtyřtisícovou hranici?

Určitě to je reálné, protože pořád mám rezervy. Třeba v kouli. Doufám, že příští halovou sezonu se mi podaří i vrh koulí a pokořím metu 4000 bodů.

V čem ještě cítíte rezervy a v jaké disciplíně si věříte?

Dobrá je výška a hodně jsem se zlepšila ve sprintu na 60 metrů překážek. To je pozitivní, protože v šedesátce jsem potřebovala stlačit čas níže. Kromě koule mám rezervy v dálce, ve které bych se chtěla přiblížit šesti metrům a možná i za tuto hranici (nejlepší letošní hodnota Majerové je 5,77 metru – pozn. aut.).

Na kolik bodů budete útočit pod širým nebem?

Venku mám 5211 bodů, ale chtěla bych udělat 5300 až 5400. Určitě bych ale potřebovala o sto bodů více, než mám dosud. Jenže venku mám zase větší problém v oštěpu, v němž se musím také zlepšit.

Na víkendovém mistrovství ČR jste běžela štafetu 4x200 metrů a skončily jste druhé.

Umístění hodnotím kladně. Nevědělo se, kdo poběží. Jestli do závodu zasáhne Terka Petržilků. Ta byla zraněná a tím pádem jsem byla do štafety nominována. Jelikož diskvalifikovali USK Praha, posunuly jsme se ze třetího místa na druhé a navíc jsme zaběhly slušný čas. Měly jsme velkou radost. Na závěr halové sezony to byla třešnička na dortu.

Ve vaší silné disciplíně výšce jste na šampionátu skončila pátá. Skočila jste 176 centimetrů, ale na mistrovství ČR ve vícebojích jste překonala hranici 180 cm. Proč se to nepodařilo zopakovat?

Ve výšce jsem chtěla víc. Překonání 180 cm prvním pokusem by stačilo na třetí místo. Do závodu jsem nastupovala s cílem udělat 180 cm, protože na této hranici se bude lámat chleba a mohlo by mi to stačit na medaili. To se nakonec potvrdilo. Ale z mé strany to nebyly výkony jako v Praze na mistrovství ve vícebojích a bohužel 180 cm jsem neskočila.