Vítězství v proslulém maratonu dvojic na horských kolech bylo sice blízko, ale i druhá příčka je pro česko-německou sestavu Stošek, Andreas Seewald obrovským úspěchem. Stříbrem si jezdci týmu Canyon Nortwave ozdobili první dokončený Cape Epic po sedmi stovkách kilometrů v hornaté jihoafrické divočině. Navíc šest dnů drželi žluté trikoty lídrů.

„Jasně, že přijít o celkové prvenství v poslední etapě naštve. Bylo to jako prohrát finále mistrovství světa ve fotbale nebo v hokeji. Teď už to tak černě nevidím. Jde o super výsledek,“ prohlásil český reprezentant po návratu do Plzně.

Zvlášť když váš parťák Andreas absolvoval závod s pochroumanými žebry.

Andreas spadl hned v první etapě. Šlo o banální záležitost. Jel první, já za ním, a chytil řídítky za vinnou révu. Neuhnula mu a sletěl. Etapu jsme vyhráli, oblékli se do žlutého a všechno jsme hodili za hlavu. Ale s přibývajícími dny se obtíže zhoršovaly. Možná to měl zlomené, nevím. Předposlední den už hodně trpěl. Ruku sotva zvedl, doléhalo to na něj i psychicky a bylo obdivuhodné, že vůbec dojel.

Právě v sobotní předposlední etapě jste přišli o část komfortního náskoku a v neděli pak o zbytek.

Němci Georg Egger a Lukas Baum to v obou dnech rozjeli hned po startu a my jsme nedokázali reagovat. Jen jsme ztráceli. V neděli sice Andreas trochu pookřál, bojoval, ale odpojili nás hodně brzy a už během etapy bylo jasné, že to nedokážeme sjet. Že je vítězství v háji.

Na Cape Epic jste byl počtvrté. Poprvé coby fyzioterapeut, pak jako jezdec. Jenže v roce 2020 zrušil závod covid a loňský ročník už se Seewaldem jste nedokončil kvůli žaludečním trablům. Neříkal jste si, že je závod pro vás zakletý?

Tak člověka napadalo leccos, ale protože vím, že Andy je velký bojovník, tak jsem si černé scénáře nepřipouštěl. Byli jsme nastavení tak, že dojedeme. Na druhé straně jsme během závodu měli jen jeden defekt, což je obrovské plus. A vůbec jsme odvedli dobrou práci. Šlo o hodně vyrovnaný ročník a poprvé se o vítězích rozhodlo až poslední den. Pro fanoušky nejspíš skvělá záležitost.

Časné vstávání, horko, náročná horská stoupání, prach na stezkách nebo co bylo během osmi etap nejhorší?

Na brzké vstávání jsme se chystali a měli najetý nějaký režim. Vstávali jsme v půl páté, v sedm se startovalo, ale zase jsme chodili spátv osm večer, maximálně v půl devátý. A počasí nám relativně přálo, protože africké čtyřicítky se nám vyhnuly. Takže za mě byly nejhorší písečné úseky v protivětru, kdy dřete jako mezek, ale deset kiláků jedete hodinu.

Loni se Cape Epic konal až na podzim a kvůli anticovidovým restrikcím bez diváků. Vrátila se závodu atmosféra z předchozích let?

Dalo by se říct. Připomínalo mi to předcovidový rok 2019. Na startu bylo daleko víc týmů, větší konkurence, vrátili se diváci a vůbec bylo všechno příjemnější. Skvělé bylo i mediální pokrytí, když se povedlo dostat přenosy nebo záznamy z etap každý den do České televize. Rozhodně jde o největší světový podnik této kategorie.

Vítězství uteklo jen těsně. Je to výzva dotáhnout jihoafrickou misi ke zlaté tečce příští rok?

Určitě je to motivace. Hned po závodě jsme si s týmem sedli a rozebírali, co bylo dobré a co by se dalo příště udělat líp. Mně to vtáhlo až tolik, že hned po návratu domů, po 27 hodinách na cestě, jsem si na notebooku znovu probíral záznamy jednotlivých etap. Věřím, že náš čas na Cape Epic ještě přijde.

Co vás čeká v nadcházejících dnech a týdnech?

Prvních pár dnů jen odpočíval. Užíval si rodiny, blízkých, potkával se s kamarády. Teď už však zase trénuji. Přípravu směřuji k závodu Čtyř ostrovů (4Islands), který v Chorvatsku startuje 19. dubna. Měli bychom jet opět s Andreasem. Jsme výkonnostně srovnaní a sedli jsme si i lidsky. Andy tahá víc v kopcích, já zase na větru v rovinatějších pasážích.

A další vrcholy v sezoně?

Ty budou klasické – mistrovství Evropy u nás a pak zářijový světový šampionát.

Jezdíte maratony, ale jde vám i cross country. Neláká vás start na mistrovství republiky v XCO, které v červenci hostí premiérově Stupno, obec kousek od Plzně?

Lákalo mě to. Vždyť závod ve Stupně jsem předloni vyhrál, ale bohužel mi tam koliduje start v zahraničí, takže o mistrák přijdu. Ale nějaké xcéčko, třeba i pohárové, bych si v sezoně rád zajel.

