V mistrovském sprintu si členka Sport Clubu Plzeň vybojovala stříbrnou medaili, aby následně vyhrála závod volnou technikou a poté ovládla závěrečnou klasiku.

Nikdo se nedivil.

Časy, kdy byly medailové úspěchy Razýmové, dříve Berouškové, na mistrovství republiky překvapením, jsou pryč.

Lyžařka z Chodska, žijící s manželem a trenérem Vladimírem Razýmem mladším u Plzně, vtrhla do sezony jako tajfun a ve Světovém poháru doběhla už pětkrát v elitní desítce. Hned dvakrát právě při lednové zastávce prestižního seriálu v Novém Městě na Moravě.

Teď svou kvalitu na tratích v okolí Vysočina Areny předvedla Razýmová také v soubojích s domácí konkurencí. „Nadcházející víkend nás čeká už zase Světový pohár, takže mistrovské závody zapadaly do programu spíš tréninkově a dvě zlaté medaile jsou skvělé,“ prohlásila šampionka.

Jestliže ve sprintu Razýmová ještě nestačila na Petru Hynčicovou, v distančních závodech kralovala.

Souboj na pět kilometrů volně s intervalovým startem vyhrála 28letá závodnice v čase 12:24 minuty o 28,5 sekundy před Hynčicovou. Třetí s odstupem téměř čtyřiceti sekund za vítězkou doběhla Sandra Schützová.

„Nejelo se mi moc dobře. Cítila jsem se poměrně unavená a teplé počasí tomu výkonu moc nepřidalo. Byl to celkem těžký závod a jsem ráda, že to dopadlo, jak to dopadlo,“ svěřila se vítězka.

Ještě suverénněji pak Razýmová získala české zlato v klasické desítce s hromadným startem. Do cíle dorazila s náskokem přes minutu a půl znovu před Hynčicovou a Schützovou.

„Od začátku jsem se snažila jet naplno a jsem ráda, že jsem vyhrála. V noci pršelo a ráno to asi bylo ledovaté, ale pořadatelé v rámci možností udělali maximum,“ uvedla Razýmová. „Nemohu říct, že bych na trati měla nějaké skvělé pocity, ale měla jsem dobré lyže jak na stoupání, tak na sjezd,“ ocenila dvojnásobná česká královna.

Zlato v klasice brala za výkon 31:12,2 minuty.

Medailové úspěchy SC Plzeň

Na šampionátu v Novém Městě na Moravě se prosadili i další závodníci Sport Clubu Plzeň (SC Plzeň). Ve sprintu mužů si Luděk Šeller vybojoval stříbro a osmý doběhl v závodě na 10 km klasicky. Ondřej Zuna vyhrál finále sprintu starších dorostenců. Čtvrtý skončil jeho týmový kolega Martin Kočandrle, který pak v závodě klasickým stylem bral stříbrnou medaili. Šestá ve finále sprintu žen doběhla Adéla Nováková. Shodně šestou příčku obsadil mezi mladšími dorostenci při obou distančních závodech Štěpán Zuna