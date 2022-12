„Nedávno jsem tam byla na mistrovství světa a závod se mi vůbec nepovedl, takže jsem nečekala, že bych se mohla do Egypta podívat. Myslela jsem, že se do elitní dvanáctky nedostanu,“ přiznala stříbrná medailistka z letošního MEv malorážce na 3x20 ran.

„Ale teď se moc těším. Už jenom to, že jsem se do finále dostala, je velký úspěch,“ doplnila Veronika Blažíčková z plzeňské Dukly.

Veronika Blažíková na evropském šampionátu v Polsku.Zdroj: www.shooting.czDá se tedy říct, že si budete chtít v Egyptě vylepšit reputaci po nevydařeném šampionátu?

Já hlavně doufám, že nebude tolik foukat vítr. A když už bude, že to zvládnu lépe a vypořádám se s tím. Věřím, že mi zkušenosti z mistrovství světa pomůžou.

Jaká je střelnice v Káhiře?

Hodně větrná a tím pádem náročná. Dlouho jsem nechápala, jak se tam vítr točí, ale postupem času to bylo lepší. Tak už snad vím, jak na to. (úsměv) Doufám, že to bude stejné, protože už to přece jen bylo před dvěma měsíci a teď už i v Egyptě začíná zima.

Dalo se v české zimě nějak připravit na tu, která vás čeká v Egyptě?

Už pár týdnů jsme trénovali v hale, protože venku to nešlo.V tomhle směru by měla být teplota v Káhiře podobná. S aklimatizací by neměl být problém, navíc závod je až ve čtvrtek.

A co soupeřky, už vás jako stříbrnou medailistku z mistrovství Evropy víc berou?To bych úplně neřekla. Já ze ženské elity nikoho ani moc neznám. Trenér říká, že to má i výhody, nejsem nervózní z velkých jmen.

Není mezi nimi ani žádná střelkyně, kterou byste považovala za vzor?

Já to takhle nemám. Chtěla bych střelbu pochopit po svém, abych byla spokojená já. Nechci se vtělovat do někoho jiného.

Nevzhlížíte ani ke Kateřině Emmons, věhlasné střelkyni z Plzně, která vozila medaile i z olympiád a šampionátů? Nechcete se jí přiblížit?

Neřekla bych, že je úplně vzor. Ale chtěla bych jednou dokázat to, co ona. Tři čtvrtě roku jsme spolu trénovali, nějaké rady mně předala. Určitě mi to pomohlo, i ona má zásluhu na mém stříbru z Evropy, stejně jako další.

Po maturitě jste letos nastoupila na Fakultu zdravotnických studií, obor porodní asistence. Jak zvládáte střelbu skloubit se školou?

Je to náročné, jsem docela unavená. Od návratu z mistrovství světa jsem doháněla studium. Po příletu půjdu na praxi do kojeneckého ústavu. Chci dodělat aspoň první semestr, pak se rozhodnu co dál.

