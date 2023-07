Na Evropských hrách v Polsku se blýskli sportovní střelci plzeňských oddílů Olymp a Dukla. Jiří Přívratský z Olympu získal dvě individuální medaile (stříbro a bronz) a v soutěži týmů bral stříbro v třípolohové střelbě s reprezentačními kolegy z Dukly Plzeň Petrem Nymburským a Františkem Smetanou. Martin Podhráský z Olympu Plzeň vybojoval individuální bronz a týmové stříbro v disciplíně 25 metrů rychlopalnou pistolí s klubovým kolegou Martinem Strnadem a Matějem Rampulou z Dukly. Pistolář Rampula ještě získal s reprezentační kolegyní Alžbětou Dědovou stříbro v soutěži smíšených dvojic v rychlopalbě.

Zleva Jiří Přívratský, František Smetana a Petr Nymburský. | Foto: Czech Shooting News

Podhráský navíc získal v soutěži jednotlivců pro Českou republiku účastnické místo na hry do Paříže. „Je to fantazie. Myslím si, že lépe už to snad ani dopadnout nemohlo. Jak to účastnické místo do Paříže, tak ty medaile jsou pro mě obrovský úspěch a jsem za to šťastný,“ řekl webu olympijskytym.cz Martin Podhráský.

Trio Přívratský, Nymburský mělo ambice na zlato, protože obhajovalo titul mistrů Evropy. „Chtěli jsme prodat naše schopnosti, české střílení, a to se úplně nepovedlo,“ mrzelo Smetanu.

Navzdory stříbru si čeští střelci jeden triumfu připsali. V první části soutěže totiž zvítězili v novém rekordu Evropských her.

Přívratský má bronz ze smíšeného závodu Světového poháru v Koreji