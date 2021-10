Kdy naposledy jste vstřelil devět gólů?

To bych musel pátrat hodně v minulosti.

Dvě branky jste dal do prázdné. Je složité trefit branku?

Netrénuji střelbu na prázdnou branku, vyzkoušel jsem si ji až v zápase. Naštěstí jsem se trefoval.

Jak se rodila výhra proti nejhoršímu mužstvu extraligy?

Těžce, protože na začátku jsme začali hodně vlažně, Hranice s námi držely krok, ale pak jsme se jim brankově utrhli.

Podcenili jste soupeře?

To určitě ne. My jsme se soustředili na náš výkon, ale na začátku nám to nešlo. Jsem rád, že postupem času jsme se zlepšili a zápas dotáhli do vítězného konce.

Proč jste měli pomalejší vstup do utkání?

Hranice hrály dlouho v útoku, nastřílely nějaký gól a my jsme se na jejich postavenou obranu trápili. Proto jsme se prvních patnáct minut neprosadili.

Trenéři si vzali oddechový čas. Co vám říkali?

Že musíme být agresivnější v obraně a z ní se pak tlačit do útoku.

Bylo těžké udržet koncentraci, když jste vedli o deset a více branek?

Před zápasem jsme si řekli, že chceme zopakovat počet gólů jako s Maloměřicemi, což se bohužel tolik nepovedlo. Myslím si však, že rozdíl o patnáct je docela dobrý.

Je důležité, že vám Maloměřice i Hranice nedaly více než dvacet gólů?

Je to nějaký ukazatel, že obrana funguje dobře, ale proti kvalitnějšímu soupeři by to bylo těžší.

Doma jste podruhé relativně v pohodě vyhráli.

Doufáme, že jsme se už dostali na vítěznou vlnu a že se budeme zlepšovat. Čeká nás Kopřivnice, která prověří naši formu.

V této sezoně hrajete jen na křídle…

Začínal jsem na křídle, ale pak jsem pár let hrál spojku. Teď jsem zpátky na křídle.

Cítíte se tam lépe?

Ano. Jelikož jsem měl zranění kolene a na křídle je méně kontaktů, tak se na křídle cítím lépe.