Start světové rallye se kvapem blíží, elita zamíří i do Klatov

/MOTORSPORT/ Už jen pár dnů zbývá do startu premiérového ročníku Středoevropské rally (26. až 29. října), která zavítá v závěru příštího týdne poprvé do Česka. Po čtvrtečním startu na Pražském hradě a rychlostní zkoušce ve Velké Chuchli se závodníci přesunou do Klatov, kde se od 18 hodin pojede populární Čínovský okruh. Na Šumavě se bude závodit i v pátek, kdy elitní světoví jezdci absolvují šest měřených testů ve Vlachově Březí, Zvotokách a Šumavských Hošticích.

Klatovský okruh (Čínov). | Foto: Jindřich Schovanec