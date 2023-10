Blížící se premiérový ročník Středoevropské rally, předposledního podniku letošního seriálu mistrovství světa, který se pojede 26.-29. října i v České republice, přilákal na zdejší tratě i přední světové jezdce. O víkendu testoval na Strakonicku mimo jiné i úřadující mistr světa Kalle Rovanperä z Finska

Proháněl se po trati, která byla nedávno jednou z rychlostní zkoušek Invelt Rallye Pačejov, posledního podniku mistrovství ČR. Více než tříkilometrový úsek mezi Mečichovem a Čečelovicemi byl uzavřen, bezpečnostní opatření kopírovala standardní nastavení soutěžní rychlostní zkoušky. Trasu hlídali maršálové, a třebaže vedení týmu Toyota si vymínilo utajení testu, čas od času se na trati a hlavně také v zázemí týmu objevovali fanoušci.

„To se rozkecá, v rallyové komunitě se o tom okamžitě vědělo,“ řekl jeden z nich, který si přišel mimo jiné i pro podpis závodníků. Kdo z fanoušků by si nechal ujít možnost vidět na vlastní oči hvězdy světové rallye. Kromě úřadující šampiona tady testovali i další jezdci týmu Toyota legendární Sébastien Ogier, osminásobný mistr světa z Francie, i aktuálně druhý muž celkového pořadí světového šampionátu Elfyn Evans z Velké Británie. Ti všichni přijeli testovat šumavský asfalt, na němž se příští týden pojede přeposlední závod letošního ročníku mistrovství světa v rally.

Ticho na poklidné návsi vesnice se třemi stovkami obyvatel na Strakonicku obvykle ruší jen domácí zvířata nebo hlášení místního rozhlasu. Obchůdek s potravinami má otevřeno pouze do oběda, čas od času se na zahrádce tamního hostince zjeví pár štamgastů. Minulý týden se ale všechno na čas změnilo. Zaparkovaly tam tři luxusní kamiony, dalších několik přívěsů a hlavně – soutěžní auto týmu Toyota Gazoo Racing, vítěze Poháru konstruktérů v letošním ročníku mistrovství světa v rally.

„Bylo to dobré, celý den se auto zlepšovalo, takže teď cítíme hodně sebevědomí. Udělali jsme všechno, co jsme chtěli, takže si slibujeme od závodu hodně,“ nechal se slyšet vedoucí muž šampionátu Rovanperä. Povrch mu seděl a uvědomuje si, že Středoevropská rally bude náročný závod, neboť je novým v seriálu.

„Asfalt je pěkně hladký, ale bude to náročné, protože se podmínky kvůli počasí mohou měnit,“ uvědomuje si mladý Fin. Podle jeho slov bude důležité si tratě pořádně načíst a připravit se na každou zatáčku či horizont. „Sedí to tady mému stylu jízdy, navíc to bude pro všechny nové a stejné, takže to je velká výzva,“ uvedl Rovanperä.

Na to, že by mohl při Středoevropské rally obhájit titulu mistra světa, určitě myslí. „Bude to zcela jistě letos těsnější souboj než loni, ale určitě pro to udělám maximum a doufám, že budu mistr světa už po tomto závodu,“ věřil finský závodník, který kdysi ještě jako jezdec týmu Škoda motorsport v Čechách hodně jezdil. „Líbí se mi tu, jsme rád, že jsem opět tady,“ doplnil muž, jenž se může stát nejmladší jezdcem v historii rallye, který obhájí světový titul.

Všichni testovali od rána od půl deváté až do pozdního odpoledne s obědovou pauzou, po níž se věnovali i PR aktivitám či fanouškům, s nimiž se fotili a podepisovali se. „Normálně závodníky od fanoušků i mediálních aktivit při testování držíme spíš zpátky, ale tady toho nebylo moc,“ vysvětloval týmový PR manažer Justin Neumann. „Nechtěli jsme, aby tady byly davy fanoušků, i když úplně vyhnout se tomu nedá. I tak test splnil očekávání,“ doplnil zástupce Toyoty.

Středoevropská rally se bude konat v termínu 26.–29. října 2023 na území České republiky, Německa a Rakouska poprvé v historii. Start bude ve čtvrtek na Pražském hradě a po divácké rychlostní zkoušce ve Velké Chuchli se závodníci přesunou na kultovní Čínovský okruh poblíž Klatov. V pátek se pak pojede na Strakonicku.