Prestižní maraton na italském ostrově Elba se stal kořistí českého bikera Martina Stoška (Future Cycling – Northwave), který na osmdesátikilometrovém Capoliveri Legend Cup obhájil loňské prvenství.

„Toho vítězství si hodně cením. Startovka byla hodně nabitá, v podstatě tady byla komplet maratonská špička,“ hlásil biker, jenž žije v Plzni, v telefonátu z Elby.

„Jsem moc rád, že se mi po Swiss Epic povedl další mezinárodní výsledek,“ doplnil Martin Stošek.

Tentokrát se však podle něho nepotvrdilo, že obhajoba bývá těžší než první triumf. „Zrovna tady to neplatilo, moc mi pomohly zkušenosti z loňska. Věděl jsem, do čeho jdu. Před rokem jsem byl víc ve stresu, zbytečně jsem někdy jel moc vepředu. Letos jsem věděl, jak to udělat lépe,“ popisoval Stošek.

Plán měl tedy jasný – držet se v popředí, ale úplně se nikam nehnal. „Tušil jsem, že se závod může rozhodovat až v poslední hodině, kde jsou dlouhé kopce. A to se potvrdilo,“ pochvaloval si Stošek dobře zvolenou taktiku.

V prvním kopci se oddělila pětičlenná skupinka, kde byl vedle českého bikera ještě Porro, Medveděv, Geismayer a Paez. Zhruba na druhé hodině, když nastoupil Geismayer, už zůstali ještě s Paezem jen ve třech.

„Já měl ale připravenou taktiku, že budu čekat pod tím dlouhým kopcem, zhruba dvacet km před cílem. Tam jsem dojel docela v pohodě, tak jsem zkusil nastoupit,“ nechal nás Stošek nahlédnout do svých plánů.

V té chvíli odpadl Paez, český závodník si potom trochu odpočinul a zkusil nastoupit znovu. „A odpáral jsem i Geisiho, a to byla zhruba hodina do cíle,“ vrátil se ke klíčovému okamžiku.

„Nakonec jsem to udržel, ale nebylo to zadarmo, protože jsem jel za své. Ještě se mi podařilo náskok trochu navýšit,“ doplnil Stošek.

Vyhrál s náskokem 1:13 minuty před Rakušanem Danielem Geismayerem, bronzovou příčku obsadil už s výraznější ztrátou domácí borec Samuele Porro. Stoškův týmový kolega Kristián Hynek dojel devatenáctý.

Vítězství je pro Stoška o to cennější, že se tento podnik v příštím roce pojede jako mistrovství světa v XCM.

„Mohlo by to dopadnout dobře,“ usmál se. „Trať mi tady sedí. Povrch sjezdů i ty kopce nejsou extrémně dlouhé. Žádné třičtvrtěhodinové alpské stoupání. Těším se sem. Myslím, že Elba je skvělá varianta pro mistrovství světa,“ vyznal se.

Zato osud letošního šampionátu, který by se měl jet za čtrnáct dní v Turecku, je hodně nejistý. „My se samozřejmě připravujeme, ale zákulisní zprávy jsou všelijaké. Zatím však mistrák zrušený nebyl,“ potvrdil Stošek, který zatím zůstává s kolegy z české reprezentace na Elbě.

„Čekali jsme na nová opatření v Česku, nechtěli jsme riskovat, že bychom nemohli trénovat,“ vysvětloval Stošek.

Až do soboty tak s kolegy z národního týmu využije příjemnější klimatické podmínky na italském ostrově k tréninku. „Aspoň si projedu trať pro světový šampionát, která je malinko jiná,“ naznačil vítěz nedělního maratonu Capoliveri Legend Cup.

V sobotu by se měli vrátit do Čech. „No a začátkem příštího týdne všichni věříme, že vyrazíme do Turecka,“ dodal Stošek optimisticky.