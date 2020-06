Závod horských kol na 80 kilometrů s převýšením 2240 metrů ovládl český šampion v maratonu v čase 3:01 hodiny, když o necelé dvě minuty porazil druhého Jana Škarnitzla. Třetí skončil Matouš Ulman.

Po koronavirem vynucené pauze šlo o ostrý rozjezd maratonské sezony a na akci také dorazilo na 1100 bikerů včetně kompletní domácí špičky.

„Jsem moc spokojenej, byť jsem si to udělal pěkně těžký. Při defektu jsem ztratil asi dvě minutky a ty jsem pak musel tvrdě dohánět,“ řekl Stošek. „V cíli to hodně bolelo a tělo se stále ozývá. Po té dlouhé době šlo o první delší závod, což bylo znát, a nejspíš to bolí i soupeře. Sjet ty dvě minuty nebyla sranda a nakonec jsem odvedl dobrý výkon,“ konstatoval závodník žijící v Plzni.

Natěšení cyklistů na odložený začátek sezony bylo velké a závod také rozjeli ve vysokém tempu. „V Sázavě se sešla kvalitní konkurence a po té době bez závodů za to každý bral, co mohl. Nahrál tomu i charakter tratě s náročnými sjezdy a výjezdy na namoklé trati. Každý tak chtěl být vpředu a permanentní boj o pozice urychloval tempo vedoucí skupiny,“ říkal Stošek s tím, že to přineslo i častější defekty. „Nedojel Jarda Kulhavý, Ondra Cink urval přehazovačku a já zase prorazil zadní gumu,“ doplnil.

Měknoucí pneumatika ho zastavila asi po hodině a půl boje. „Gumu mi propíchla ostrá větvička. Musel jsem zastavit, díru zacelit speciální jehlou s knotem a pak pneumatiku nafouknout bombičkou se stlačeným vzduchem,“ popsal trable na trati.

Na pomoc mu dokonce přijel vicemistr světa v maratonu a šéf týmu Kristián Hynek. „Necítil se, tak se ke mně vrátil, aby mi dal své zadní kolo. Ale já už to měl rozdělaný, a tak mi pomohl s opravou,“ vyprávěl bikový vytrvalec.

Zpět na čelo závodu se Stošek dotáhl zhruba po tři čtvrtě hodině. Jenže zrovna v momentě, kdy Matouš Ulman tvrdil v kopci tempo vedoucí skupiny.

„V tu chvíli kluci, jako třeba Honza Vastl, z čela spíš odpadali. A když pak Matouš zvadl, tak nastoupil zase Škarna (Škarnitzl). Znovu se jela podlaha, ale to už jsme zůstali vpředu jen my dva,“ říkal Stošek.

A kdy se rozhodl souboj o vítězství?

„Zaútočil jsem v závěru. Už předtím jsem si Škarnu vyzkoušel, zůstával pořád v háku, a tak jsem za to v posledním kopci vzal a urval ho. V tu chvíli se mi ulevilo, protože jsem byl taky plechovej, ale ještě jsem se zmáčkl,“ konstatoval Stošek.

„Pěkná trať, relativně vyšlo i počasí a já si hned v prvním závodě po dlouhé pauze potvrdil, že za to umím vzít…,“ usmíval se král českého maratonu.

Víkendový Extrem Bike v Mostě ale Stošek vynechá. „Byl by to další těžký závod v řadě, zase tři hodiny práce, a já se teď soustřeďuji na cross country. Na červencový mistrák v Peci pod Sněžkou,“ vysvětloval biker.

Na loňském šampionátu skončil druhý za Ondřejem Cinkem a minimálně na stříbro chce útočit i tentokrát. „Oproti plánům se také objevím na startu úvodního podniku crosscountryového poháru v Městě Touškově (4. července),“ oznámil Martin Stošek.