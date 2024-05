Bude to svátek všech stolních tenistů, nejen těchz našeho regionu. Hala na plzeňských Slovanech hostív sobotu od 18 hodin Superfinále extraligy mužů. Obhájci mistrovského titulu HB Ostrov Havlíčkův Brod v něm vyzvou nováčka a největší překvapení SKST Chodov, který na cestě do finále vyřadil dva ostravské kluby TTC 2016 i Novou huť.

V barvách HB Havlíčkův Brod se v Plzni představí i odchovanec dobřanského stolního tenisu David Reitšpies. | Foto: archiv Deníku

Z městečka na Karlovarsku, jehož barvy hájí v Plzni dobře známý Antonín Gavlas, ale také rodilý Ukrajinec s českým pasem Dmitrij Prokopcov nebo dva cizinci Michal Bankosz z Polska a Slovák Roman Rezetka, se sem chystá početná skupina diváků, aby podpořila svůj tým. Už postup do finále extraligy je historický úspěch chodovského stolního tenisu.

Ale i soupeř bude mít v plzeňské hale řadu fanoušků, protože za HB Ostrov hraje odchovanec dobřanského ping-pongu David Reitšpies,i další čeští reprezentanti Tomáš Tregler, Pavel Širuček a Tomáš Martinko.

Bude se na co dívat. Dá se očekávat plná hala, protože už od rána tady probíhá mistrovství ČR Masters s více než 200 účastníky z celé republiky a Velká cena Plzně žáků do 11 let.