Stolní tenisté hrají v Plzni o žákovské tituly. Ve hře budou i naděje z kraje

Česká elita stolních tenistů do 15 let se sjede o víkendu do Plzně, aby se tady utkala o mistrovské tituly.

Stolní tenistka z Boru u Tachova Iva Gallerachová (vpravo) pomohla nedávno Havlíčkovu Brodu k postupu do extraligy, teď bude bojovat na žákovském šampionátu v Plzni. | Foto: ais

A dvě žhavá želízka bude mít ve hře i náš region. Ve dvouhře děvčat budou patřit k favoritkám Tereza Čáková ze SKUŘ Plzeň a Iva Gallerachová ze Sokola Bor u Tachova. Ta trénuje v Havlíčkově Brodě, kterému nedávno pomohla k postupu do ženské extraligy. „Obě jsou kandidátky na některý z cenných kovů. My pevně věříme, že zasáhnou do medailových bojů," uvedl ředitel mistrovství Roman Čech z pořadatelského TJ Sokol Lhůta. Šampionát proběhne netradičně ve sportovní hale Sportovního gymnázia Plzeň. „V městské hale na Slovanech bylo v rozhodné chvíli ubytovací středisko pro občany Ukrajiny, proto jsme po dohodě s vedením SG Plzeň a organizátory změnili halu, aby Plzeň o šampionát nepřišla," vysvětloval první náměstek primátora Roman Zarzycký, pod jehož záštitou se mistrovství ČR koná. Akce začne v sobotu od 9.00 a hrát se bude celý den do večerních hodin. Nedělní program budou zahajovat čtvrtfinále opět v 9 hodin, finálový blok pak bude od 13.00.