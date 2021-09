A co víc v klíčové čtvrtfinálové bitvě s Ukrajinou získal rozhodující bod, když ve dvouhře porazil Oleksandra Yezika v pětisetové bitvě, v níž otočil nepříznivé skóre 1:2. Předtím vyhrál společně se Suchánkem i čtyřhru a celkově porazili Ukrajinu 2:1. V semifinále pak podlehli favorizovanému Německu 0:2, ale to jejich medailový úspěch nijak nesnižuje.

„Německo patří společně s Francií k evropským velmocem a pak i tady samozřejmě vládnou Číňani,“ říkal Svatoš v rozhovoru pro Plzeňský deník už před cestou do Japonska. !Kopíruje to zdravý pongpong,“ doplnil.

„Nevím, co k tomu říci, nemám slov,“ soukal ze sebe potom Petr Svatoš v televizním rozhovoru. „Všechno, pro co jsem makal, tak konečně klaplo. Ke konci mi docházely síly, už jsem nemohl, dotáhl jsem to snad silou vůle. Musím moc poděkovat našim fanouškům z české výpravy, kteří se přišli podívat, hrozně moc mi pomohli,“ dodal dojatý stolní tenista z Litomyšle, který mezi handicapovanými hájí barvy Sokola Lhůta.

„Přitáhl mě sem Jarda Hadrava, když jsme končili angažmá v Ostravě. Jarda je takový můj učitel, vychovával si mě, takže Lhůta byla jasná volba,“ připomněl Svatoš dalšího bývalého paralympionika, který hraje za Lhůtu, kde má stolní tenis handicapovaných velkou tradici. Pochází odsud i zlatá z paralympiády v Sydney Jolana Matoušková (dříve Davídková).

Svatoš hrál ve Lhůtě v minulé sezoně i mezi zdravými stolními tenisty a to dokonce nejvyšší krajskou soutěž divizi. Ale jak sám přiznal moc mu to nesedělo. „Něco jsem i vyhrál, ale zdá se mi to trošku víc než potřebuju. Dá se tam hrát, ale spíš sedím a blokuju. A já potřebuje, abych vymýšlel, hrál aktivně a ne čekal na soupeře. Optimálně se vidím v krajském přeboru, tam už hráči nejsou takoví střelci,“ usmál se Petr Svatoš.

Paralympiáda v Tokiu byla pro Svatoše vrcholem kariéry, předtím hrál třikrát a mistrovství Evropy a letos vyhrál mezinárodní turnaj Czech Open v Ostravě.

Ve Lhůtě už se teď těší, že jim Petr Svatoš přiveze ukázat paralympijskou medaili a společně to oslaví v hospůdce Pod Maršálem, kde má oddíl stolního tenisu sídlo.