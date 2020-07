„Těším se, bude to něco jiného,“ říkal 44letý Petr Štochl minulý týden na startu závěrečné fáze přípravy.

Teď už přijdou na řadu první dva zápasy, ve čtvrteks juniorkou bundesligového Füchse Berlín a o den později s prvoligovými Strakonicemi.

Začátky obou utkání jsou v hale na Slovanech v 18.30 a hrát se bude bez diváků.

Dá se říct, že momentálně absolvujete už druhou hrubou letní přípravu?

Asi ano. Konec minulé sezony – duben a květen – ještě dělal Miky (Tonar) s Ádou (Blecha), což bylo fajn, ale s Jirkou Hynkem jsme chtěli od června začít s házenkářskými věcmi, které chceme poupravit. Proto bylo super, že Miky přistoupil na to, abychom my s Jirkou převzali mužstvo už v červnu. V tomto směru máme lehký náskok, protože jsme využili část hrubé přípravy na házenkářské dovednosti.

A bude dostatek času, abyste klukům vštípili, co po nich chcete?

Myslím si, že měsíc a půl je dost času, aby kluci pochopili, co budeme chtít a na čem budeme trvat, co bude pro nás zásadně důležité. Úplně to nezvládneme do začátku sezony, ale i přesto věřím, že kluci budou vědět, jakým směrem chceme jít. Zažívat si to budou celou sezonu, v tomto směru je pro nás velkou výhodou, že se hraje play-off.

Můžete změny ve hře konkretizovat?

Nechystáme nic převratného. Jsou to v podstatě konkrétní a detailní věci, jakým způsobem hrát, jaký bude pohyb po hřišti, v jakém tempu kluci budou hrát a v jaké kvalitě. Do toho chceme investovat spoustu času. Bylo fajn, že jsme na to měli v červnu měsíc navíc.

Máte pro přípravu kompletní kádr?

Ještě čekáme, až se naplno do přípravy zapojí Honza Stehlík. Jeho zdravotní stav je na výborné cestě, nechci to zakřiknout, ale jsem optimista.

Já myslel spíš, jestli už momentální kádr považujete za uzavřený?

Pevně doufám, že ven ano. Asi i dovnitř. Máme poměrně slušné obsazení na všech postech, takže nepředpokládám, že dojde na změny. Výhoda je, že máme velmi podobný kádr jako minulou sezonu. Další částečnou výhodou je, že jsem u týmu dva roky působil a kluky znám. Jirka v klubu působí také už dlouho.

I nadále s vámi trénuje Petr Linhart, který se vrací po zranění. Kdy padne rozhodnutí o jeho angažmá?

V červnu mě potěšil výkony v trénincích. Zvládl je i zdravotně. Na definitivní rozhodnutí potřebujeme ještě čas, ale myslím si, že rozhodnutí se blíží. Počkáme ale na první zápasy.

Přeřadili jste do áčka někoho z dorostu, nebo zůstal jen Leonard Kaplan?

Zatím to vypadá, že Leo s námi absolvuje celou letní přípravu. Dost možná i drtivou většinu tréninků v průběhu sezony a není vyloučené, že si zahraje extraligové zápasy. Jinak z dorostu s námi nikdo netrénuje a ani není v kádru.

Jak jste přijal informaci, že klub bude bez evropského poháru?

Jako realitu. Nedá se s tím nic dělat, protože situace si takový postup žádala. Po sportovním hledisku je to škoda, protože přijdeme minimálně o dva kvalitní zápasy. Z ostatních hledisek, třeba ekonomických, se to dá chápat. Na druhou stranu se snažíme v přípravě zajistit takové soupeře, abychom odehráli kvalitní zápasy. Utkáme se s týmy z první a druhé bundesligy, první rakouské, polské a slovenské ligy. Takže nějakým způsobem budeme schopní nahradit výpadek kvalitních pohárových zápasů.

Jak konkrétně příprava probíhá?

Většinu dní trénujeme dvoufázově a v hale. Hodně tréninků bude zaměřených na házenkářské věci, ale zapojíme i udržování fyzické kondice s Ádou Blechou v posilovně. Nebude to žádné vražedné tempo, aby neodpadali zranění.