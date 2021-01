Jenže Češi účast na šampionátu odřekli kvůli velkému počtu hráčů a členů realizačního týmu nakažených covidem-19. Se Šmídem měl být nominovaný křídelník Plzně Ondřej Šafránek. Trenér Západočechů Petr Štochl měl odcestovat jako jeden z trenérů.

„Je škoda, že to nevyšlo. Od minulého týdne jsem byl v hotelu s klukama a připravoval jsem se s nimi. Čekali jsme, jak to všechno dopadne. Bohužel se udělalo rozhodnutí, že nikam nepojedeme. Nedá se nic dělat, je zbytečné se tím trápit. Mrzí mě to, ale jsem s tím smířený a musím to brát tak, jak to je,“ popsal pocity Karel Šmíd.

Jelikož onemocnění covid--19 postihlo i trenéry Jana Filipa a Daniela Kubeše, měl být hlavním koučem reprezentace na šampionátu trenér brankářů Petr Štochl. „Pro mě jako trenéra, ať už brankářů, nebo výpomoc trenérům, by mistrovství světa byla výborná zkušenost,“ potvrdil Petr Štochl.

„Ale i toto byla skvělá zkušenost, protože jsem deset jedenáct dní stál před mužstvem, které se každým dnem měnilo, protože někdo odpadl, jiní přibyli. Musíte motivovat tým, sám se připravit, vést mužstvo tak, jak si představují hlavní trenéři. Nebylo to snadné a věřím, že mě to jako trenérského nováčka posunulo dál,“ tvrdil ve středu Petr Štochl.

Podle něj neexistovala jiná varianta než odřeknutí účasti na světovém šampionátu. Češi na něm startovali naposledy v roce 2015. „Je třeba se na to podívat ze dvou stránek. Po sportovní je škoda, že se Česká republika nezúčastní mistrovství světa. Nicméně u týmu jsem byl od začátku soustředění, takže vím, že neúčastnit se šampionátu bylo jediné správné a zodpovědné řešení,“ je přesvědčen Petr Štochl.

Na soustředění se prostřídalo 41 lidí včetně realizačního týmu. „Nakonec jsem vedl trénink sám, protože ostatní trenéři byli nakažení. Jedenáct hráčů plus tři gólmani byl stav 24 hodin před odletem. Takže v takovém stavu bylo zodpovědné zůstat doma,“ vysvětlil.

Petr Štochl byl jediným zdravým trenérem. „U národního týmu jsem jako trenér brankářů. Varianta s trenérem juniorky Pavlem Pauzou padla, protože se také nakazil covidem. Na mistrovství světa se tým včetně trenérů připravuje spoustu času, takže najednou říct, že letíme s jiným trenérským štábem, je nezodpovědné a není to tak jednoduché,“ uzavřel Petr Štochl.