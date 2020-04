Specifickým sportem je střelba. Je to individualistický sport, ale své lidi kolem potřebuje. Jednu z „postižených“ aktuální situací je i Michaela Štenglová, členka střeleckého oddílu Cinderella Dnešice, několikanásobná medailistka z mistrovství Evropy v lovecké kombinaci.

Foto: Petr Šatra

„Sportoviště jsou zatím zavřená, trénink nebyl možný. Co bude dál, to nikdo neví. Nikdo z nás střelců ještě něco takového nezažil a nevíme, co bude,“ vysvětluje střelkyně ze západu Čech.