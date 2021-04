Minulý víkend Plzeň vyhrála oba domácí zápasy, a tak v sérii hrané na tři vítězné zápasy vede 2:0. Sobotní třetí duel se hraje od 11 hodin a přímým přenosem ho vysílá stanice ČT Sport.

„Rozhodnuto ještě není, protože se hraje na tři vítězná utkání. Budeme chtít vyhrát hned první zápas v Kopřivnici, protože nikdo z nás tam nebude chtít zůstávat. Uvidíme ale, jak se bude dařit,“ řekla pravá spojka Plzně Jan Stehlík.

Případný čtvrtý zápas by se hrál v neděli od 11 hodin, pátý duel by byl na programu ve středu 14. dubna od 18.30 hodin v Plzni.

„Kopřivnice bude chodit do rychlého protiútoku. Musí do toho dát všechno, jestli chce udělat nějaký výsledek. My na soupeře budeme připravení, víme, co od něho čekat,“ tvrdil Stehlík.

Ve druhém utkání se na palubovce chvílemi jiskřilo. „To tak bývá. Občas se přitvrdí a v Kopřivnici to nebude nějaká výjimka. Z obou stran to bude vyhecovanéa tvrdé utkání,“ tuší pětatřicetiletý házenkář s reprezentačními zkušenostmi.

Stehlík nastínil, co by mohlo zamíchat postupovými plány Talentu. „První poločas prvního zápasu ukázal, že když jsme neproměňovali šance, tak to byla jediná možnost pro Kopřivnici držet se námi. Musíme proměňovat vytvořené šance, pak bychom Kopřivnici měli přehrát,“ myslí si Jan Stehlík.

Úvodní čtvrtfinálový zápas Talent vyhrál 29:22, ale o přestávce to bylo 13:13. Druhý mač už měl jednoznačnější průběh (32:24).

Proti Kopřivnici nastoupil po jednozápasovém trestu za červené karty. Mohl i doléčit drobné zranění. „Zdravotně i fyzicky jsem v pohodě. Měl jsem problém s ramenem, ale teď už to nic není,“ vysvětlil Jan Stehlík.

V prvním utkání čtvrtfinále dal Kopřivnici jeden gól, ve druhém se zlepšil na tři.