O nejlepší umístění z českých atletů na halovém mistrovství světa ve skotském Glasgow se postaral výškař Škody Plzeň Jan Štefela. Dvaadvacetiletý čahoun skončil pátý, když zdolal laťku 224 centimetrů.

Jan Štefela na halovém mistrovství světa. | Foto: Soňa Maléterová

Štefela třikrát neúspěšně usiloval o překonání hranice 228 cm. Mistrem světa se stal Novozélanďan Hamish Kerr výkonem 236 centimetrů, stříbro získal Američan Shelby McEwen, který překonal 228 cm a díky menšímu počtu pokusů odsunul na třetí místo obhájce titulu Korejce U Sang-hjoa.

„Páté místo je hezké, ale být pátý na světě za 224… Připadá mi, že kam přijedu, tak se skáče málo. Vyhrál jsem mistrovství Evropy U22 za 220, na Evropě dospělých jsem byl sedmý za 218 a teď jsem pátý za 224. To budou zase komentáře, že za 224 páté místo na světě, ale mně je to buřt (smích). Spokojený ale úplně nejsem, protože vím, že jsem měl na lepší umístění. Nepohlídal jsem si to, skoro všechno na druhý pokus,“ řekl svazovému webu Jan Štefela.

Jeho osobní rekord z letošního ledna měl hodnotu 230 cm, což by ve Skotsku Štefelovi zajistilo světovou stříbrnou medaili.

"S halovou sezonou jsem spokojený a v létě mám co překonávat," uvedl s úsměvem 22letý výškař.

Druhá zástupkyně Škody, Tereza Petržilková, nepostoupila ze čtvrtky do semifinále a ve štafetě 4x400 metrů Češky neprošly do finále o 12 setin sekundy. "Toto mistrovství je ve jménu smůly. Štěstí nebylo na naší straně. Věřím, že se to teď všechno naakumulovalo a příště to bude lepší," prohlásila po štafetě Petržilková.

