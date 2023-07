Výškař Škody Plzeň Jan Štefela skončil na atletickém mistrovství Evropy do 23 let ve finském Espoo pátý a neobhájil dva roky staré prvenství z Tallinnu. Jakub Davidík, odchovanec Baníku Stříbro, byl ve finálovém běhu na 1500 metrů diskvalifikován.

Jan Štefela. | Foto: ČAS/Soňa Maléterová

Štefela překonal první tři výšky napoprvé a průběžně vedl. Jenže na laťce ve výšce 219 centimetrů neuspěl, a tak po výkonu 215 centimetrů bral páté místo.

„Vůbec nevím, co se na 219 centimetrech pokazilo. Na začátku šlo všechno podle plánů. Nepřemýšlel jsem nad tím, že bych po dvou neúspěšných pokusech na 219 centimetrech zkusil 221. Byl jsem nastavený na 219 a pak nejlépe 222 centimetrů na první pokus a bylo by to vyřešené (vítězem se stal Turek Ali Eren Ünlü, jenž se jako jediný úspěšně přenesl přes 222 centimetrů, pozn. aut.). Někdy to holt nevyjde, ta moje štěstěna na velkých závodech se někdy musela zlomit,“ řekl v rozhovoru na svazovém webu Jan Štefela.

Dva roky staré zlato mu změnilo kariéru. Teď chce výškař Štefela další medaili

Jakub Davidík, běžec Dukly Praha, který ale v extralize družstev hostuje ve Škodě Plzeň, doběhl ve finále 1500 metrů osmý, ale kvůli vyšlápnutí z trati byl diskvalifikován. „Čekal jsem taktický závod, nicméně snažil jsem se nestrkat s ostatními, ale to nešlo. Strkanice mně vzaly sílu a posledních 150 metrů už jsem měl těžké nohy,“ svěřil se Davidík těsně po doběhu, kdy ještě neznal verdikt rozhodčích.

Oštěpařka Sičaková propadla, Suchá si doskočila pro sedmé místo