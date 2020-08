Již ve čtvrtek je na programu časovka jednotlivců, kterou odjedou všechny kategorie včetně juniorů. V sobotu a v neděli se pak uskuteční silniční závod s tím, že druhý víkendový den je vyhrazen pouze pro kadety a juniory.

Ale teď zpátky k dnešní časovce. Ta má start i cíl v Kyšicích. „Kyšice jsou nám nakloněny a také nám fandí, což je vždycky velmi pozitivní. Vloni se tu navíc konal Český pohár, takže to tady máme už odzkoušené,“ sdělil Deníku Petr Kubias.

Délka trati je od mladších žáků až po kadety stanovena na 10,5 km. Junioři absolvují dvojnásobek. „Trať není nijak extrémně dlouhá, jeden okruh měří jen 10,5 km. Z důvodu různých uzavírek a provozu ve všední den to ani jinak udělat nešlo. Na druhou stranu si myslím, že trať je velmi náročná, není tam žádná extra rovina. Hned na úvod čeká na jezdce 1,5 km dlouhé stoupání do kopce, pak se sjíždí do Letkova a zase nahoru,“ prozradil Kubias a dodal, že si cyklisté během závodu odpočinku opravdu moc neužijí.

V pátek mají závodníci volno, zato o víkendu si dají znovu pořádně do těla. V sobotu se koná silniční závod pro všechny mládežnické kategorie kromě kadetů a juniorů. Ti, jak už bylo zmíněno, naplno šlápnou do pedálů až o den později.

„Trať je podlé mého názoru velmi spravedlivá, protože není primárně určená pro vrchaře ani sprintery na rovince. Šanci uspět tak bude mít úplně každý,“ pochvaluje si Petr Kubias a doplňuje: „Drtivá část trasy vede po pěkných silnicích. Trať je ale zároveň opět velmi náročná. Je hodně otevřená, fouká tam vítr. Sám jsem zvědavý, jak to nakonec celé dopadne.“

Zraky fanoušků budou pochopitelně nejvíce směřovat k nedělnímu závodu juniorů, kteří si dají dohromady jedenáct okruhů o celkové délce 133,1 km. Největším favoritem na triumf je bezpochyby mladík Pavel Bittner, jenž bude obhajovat loňské prvenství.

„Pavel má nyní famózní formu. Je to perfektní a vyzrálý závodník. Troufnu si říct, že lepšího juniora teď nemáme. Je dobře fyzicky i mentálně připravený, trať mu může sedět,“ říká Petr Kubias o Bittnerovi, jenž nedávno suverénně ovládl mezinárodní juniorský závod Regionem Orlicka.

Kromě favorita z celku Mapei Merida Kaňkovský si ale na nejcennější pohár budou jistě brousit zuby i ostatní jezdci. Například Martin Volf s Danielem Sporyschem z pořádající akademie Romana Kreuzigera. „Určitě mají výhodu v tom, že pojedou na domácí půdě. Trať tedy znají dokonale. Je to závod, kde mohou rozhodovat maličkosti, ale když si všechno sedne, myslím si, že i oni se mohou výrazně prosadit,“ uzavřel Kubias.

Čtvrtek, časovka jednotlivců – 9.00: mladší žáci (10,5 km), 9.30: mladší žákyně (10,5 km), 10.40: starší žáci (10,5 km), 11.00: starší žákyně (10,5 km), 11.30: kadetky (10,5 km), 12.15: kadeti (10,5 km), 14.00: junioři (21 km). Start: Kyšice (náves) – silnice II/180 Letkovská – obrátka před kruhovým objezdem u obce Letkov – silnice II/180 – Kyšice – silnice II/180 Dýšinská – obrátka u vjezdu do areálu I.P.P.E – cíl (Kyšice, náves). Délka okruhu: 10,5 km.



Sobota, silniční závod – 9.00: mladší žáci (24,2 km), 10.30: mladší žákyně (12,1 km), 11.30: starší žáci (48,4 km), 13.30: starší žákyně (24,2 km), 15:00: kadetky (48,4 km).



Neděle, silniční závod – 9.00: kadeti (84,7 km), 12.30: junioři (133,1 km). Start: Kyšice (náves) - směr Červený Hrádek – Červený Hrádek, ul. Vesnická – ul. K Bukovci – silnice II/233 – Zábělá – směr Dýšina – Dýšina, ul. Plzeňská – Dýšina, ul. V. Brožíka – silnice II/233 Dýšinská, cíl (Kyšice, náves). Délka okruhu: 12,1 km. Ředitel závodu: Petr Kubias. Velitel trati: Luděk Kubias. Hlavní rozhodčí: Markéta Jandová.